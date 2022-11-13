https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/polosatyy-pups-amurskiy-tigr-poselilsya-v-parke-lvov-v-gudautskom-rayone-1042605251.html

Полосатый Пупс: амурский тигр поселился в парке львов в Гудаутском районе

Полосатый Пупс: амурский тигр поселился в парке львов в Гудаутском районе

Амурский тигр по кличке Пупс был выкуплен у фотографов, работавших в курортный сезон в Гагре. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-13T13:05+0300

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2022-11-13T13:25+0300

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амурские тигры

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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Амурский тигр появился в парке львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал корреспонденту Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.По словам Кононова, Пупс более активный, чем его соседи львы. Он любит купаться и резвиться. Адаптировался зверь на новом месте быстро. У него хороший аппетит и в день он ест четыре килограмма мяса.В отличие от львов, тигры одиночки. Они не нуждаются в присутствии рядом других сородичей, но скучать себе Пупс все равно не дает.Он добавил, что Пупс за два дня пребывания на новом месте привлек пристальное внимание львов, которые собираются у его вольера и изучают соседа. Во избежание драк, изолятор окружили мелкой сеткой.Сотрудники парка ведут консультации с российскими специалистами, которые по весу Пупса, состоянию его шерсти и поведению установили, что зверь совершенно здоров. Учредители объекта также планируют в следующем году подселить к Пупсу "подругу", которую они доставят в Абхазию из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/dukh-afriki-chto-proiskhodit-v-aatsynskom-parke-prayd-i-kto-tam-zhivet-1037671347.html

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