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https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/polosatyy-pups-amurskiy-tigr-poselilsya-v-parke-lvov-v-gudautskom-rayone-1042605251.html
Полосатый Пупс: амурский тигр поселился в парке львов в Гудаутском районе
Полосатый Пупс: амурский тигр поселился в парке львов в Гудаутском районе
Амурский тигр по кличке Пупс был выкуплен у фотографов, работавших в курортный сезон в Гагре. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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абхазия
гудаутский район
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амурские тигры
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Амурский тигр появился в парке львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал корреспонденту Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.По словам Кононова, Пупс более активный, чем его соседи львы. Он любит купаться и резвиться. Адаптировался зверь на новом месте быстро. У него хороший аппетит и в день он ест четыре килограмма мяса.В отличие от львов, тигры одиночки. Они не нуждаются в присутствии рядом других сородичей, но скучать себе Пупс все равно не дает.Он добавил, что Пупс за два дня пребывания на новом месте привлек пристальное внимание львов, которые собираются у его вольера и изучают соседа. Во избежание драк, изолятор окружили мелкой сеткой.Сотрудники парка ведут консультации с российскими специалистами, которые по весу Пупса, состоянию его шерсти и поведению установили, что зверь совершенно здоров. Учредители объекта также планируют в следующем году подселить к Пупсу "подругу", которую они доставят в Абхазию из России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/dukh-afriki-chto-proiskhodit-v-aatsynskom-parke-prayd-i-kto-tam-zhivet-1037671347.html
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животные, абхазия, гудаутский район, львы, амурские тигры
животные, абхазия, гудаутский район, львы, амурские тигры

Полосатый Пупс: амурский тигр поселился в парке львов в Гудаутском районе

13:05 13.11.2022 (обновлено: 13:25 13.11.2022)
© Foto / предоставил Анатолий ЕпишевПарк львов в селе Аацы
Парк львов в селе Аацы - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2022
© Foto / предоставил Анатолий Епишев
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Амурский тигр по кличке Пупс был выкуплен у фотографов, работавших в курортный сезон в Гагре.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Амурский тигр появился в парке львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал корреспонденту Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.
"Тигру по прозвищу Пупс десять месяцев. Мы выкупили его у фотографов в Гагре. Очень много людей просили нас забрать его к себе. Весит он около 70 килограммов. Он красивый, полненький и очень добрый. Агрессию не проявляет, так как привык уже к людям. Пока он находится в изоляторе. На днях планируем его выпустить в большую саванну площадью около полгектара, а позже построим отдельный вольер для него площадью два гектара", - отметил он.
По словам Кононова, Пупс более активный, чем его соседи львы. Он любит купаться и резвиться. Адаптировался зверь на новом месте быстро. У него хороший аппетит и в день он ест четыре килограмма мяса.
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В отличие от львов, тигры одиночки. Они не нуждаются в присутствии рядом других сородичей, но скучать себе Пупс все равно не дает.
"Мы построили для него небольшую "детскую" площадку с качелями, разными игрушками и бассейном. Он подпускает к себе, дает себя гладит, но Пупс не рассчитывает свой вес и силы. Когда заходишь к нему, он начинает играть и сбивает с ног, может порвать одежду. Посетители крайне позитивно относятся к Пупсу, особенно, туристы", - рассказал Кононов.
Он добавил, что Пупс за два дня пребывания на новом месте привлек пристальное внимание львов, которые собираются у его вольера и изучают соседа. Во избежание драк, изолятор окружили мелкой сеткой.
© Foto / предоставил Анатолий ЕпишевПарк львов в селе Аацы
Парк львов в селе Аацы - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Анатолий Епишев
Парк львов в селе Аацы
© Foto / предоставил Анатолий ЕпишевПарк львов в селе Аацы
Парк львов в селе Аацы - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Анатолий Епишев
Парк львов в селе Аацы
© Foto / предоставил Анатолий ЕпишевПарк львов в селе Аацы
Парк львов в селе Аацы - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Анатолий Епишев
Парк львов в селе Аацы
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© Foto / предоставил Анатолий Епишев
Парк львов в селе Аацы
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© Foto / предоставил Анатолий Епишев
Парк львов в селе Аацы
3/3
© Foto / предоставил Анатолий Епишев
Парк львов в селе Аацы
Сотрудники парка ведут консультации с российскими специалистами, которые по весу Пупса, состоянию его шерсти и поведению установили, что зверь совершенно здоров. Учредители объекта также планируют в следующем году подселить к Пупсу "подругу", которую они доставят в Абхазию из России.
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