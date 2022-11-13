https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-14-noyabrya-1042605110.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T12:15+0300
2022-11-13T12:15+0300
2022-11-13T12:28+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1b/1042276154_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9190b0001010ee448151c9a18741f8b3.jpg
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. В понедельник, 14 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1b/1042276154_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_e18125e30817662ea9de294263652d28.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 ноября
12:15 13.11.2022 (обновлено: 12:28 13.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. В понедельник, 14 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.