https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-14-noyabrya-1042605110.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять антициклон с северо-запада. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. В понедельник, 14 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии