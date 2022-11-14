https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/predstaviteli-abkhazskoy-diaspory-ne-postradali-pri-vzryve-v-stambule-1042617450.html

Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле

Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле

Взрыв произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-14T12:52+0300

2022-11-14T12:52+0300

2022-11-14T13:00+0300

турция

стамбул

происшествия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0e/1042617290_0:81:3351:1966_1920x0_80_0_0_81dd78abcfda6366060cedac6f8debb5.jpg

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в понедельник, 14 ноября, заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле.По словам Сойлу, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG) – признаны в Турции террористическими.Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/mvd-turtsii-zaderzhan-chelovek-ostavivshiy-bombu-na-ulitse-v-stambule-1042611445.html

турция

стамбул

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, стамбул, происшествия, абхазия