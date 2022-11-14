https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/predstaviteli-abkhazskoy-diaspory-ne-postradali-pri-vzryve-v-stambule-1042617450.html
Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле
Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле
Взрыв произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T12:52+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в понедельник, 14 ноября, заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле.По словам Сойлу, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG) – признаны в Турции террористическими.Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/mvd-turtsii-zaderzhan-chelovek-ostavivshiy-bombu-na-ulitse-v-stambule-1042611445.html
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турция, стамбул, происшествия, абхазия
турция, стамбул, происшествия, абхазия
Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле
12:52 14.11.2022 (обновлено: 13:00 14.11.2022)
Взрыв произошел днем в воскресенье, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Представители абхазской диаспоры не пострадали при взрыве в Стамбуле, сообщил корреспонденту Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в понедельник, 14 ноября, заявил о задержании человека, который в воскресенье оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле.
По словам Сойлу, первоначальные данные указывают на то, что за взрывом стоят организация Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG) – признаны в Турции террористическими.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.
Кроме ресторанов и музеев на 1.4 км улицы Истикляль в Стамбуле расположены ряд дипмиссий, включая российское консульство.