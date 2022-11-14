https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-15-noyabrya-1042623066.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формируют антициклон и перепады атмосферного давления. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Во вторник, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии