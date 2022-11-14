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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формируют антициклон и перепады атмосферного давления. 14.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-14T17:00+0300
2022-11-14T17:00+0300
2022-11-14T17:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Во вторник, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формируют антициклон и перепады атмосферного давления.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Во вторник, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.