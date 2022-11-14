https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/putin-vyrazil-soboleznovaniya-erdoganu-v-svyazi-s-teraktom-v-stambule-1042616199.html

Путин выразил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Путин выразил соболезнование Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. 14.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями теракта в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", – говорится в сообщении.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Турецкая полиция задержала человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), она является гражданкой Сирии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/mvd-turtsii-zaderzhan-chelovek-ostavivshiy-bombu-na-ulitse-v-stambule-1042611445.html

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