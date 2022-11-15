https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/chempionat-abkhazii-po-voleybolu-sredi-muzhskikh-komand-proydet-v-sukhume-1042630233.html

Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме

Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме

В турнире примут участие семь команд из разных районов страны, а также команда АГУ. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T11:20+0300

2022-11-15T11:20+0300

2022-11-15T13:36+0300

в абхазии

абхазия

новости

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102099/52/1020995262_0:161:2933:1810_1920x0_80_0_0_d9bd36bad6309706b70d48af0d8442bd.jpg

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме 18 ноября, сообщает Госкомспорта. Турнир пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр. Открытие назначено на 11:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mister-voleybol-intervyu-s-masterom-sporta-vladimirom-dorokhovym-1039129530.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт