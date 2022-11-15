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Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
В турнире примут участие семь команд из разных районов страны, а также команда АГУ. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T11:20+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме 18 ноября, сообщает Госкомспорта. Турнир пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр. Открытие назначено на 11:00.
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Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
11:20 15.11.2022 (обновлено: 13:36 15.11.2022)
В турнире примут участие семь команд из разных районов страны, а также команда АГУ.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik.
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме 18 ноября, сообщает
Госкомспорта.
За победу будут бороться команды из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры, Ачандары и Абхазского госуниверситета.
Турнир пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр. Открытие назначено на 11:00.