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https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/chempionat-abkhazii-po-voleybolu-sredi-muzhskikh-komand-proydet-v-sukhume-1042630233.html
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
В турнире примут участие семь команд из разных районов страны, а также команда АГУ. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме 18 ноября, сообщает Госкомспорта. Турнир пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр. Открытие назначено на 11:00.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/mister-voleybol-intervyu-s-masterom-sporta-vladimirom-dorokhovym-1039129530.html
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абхазия, новости, спорт

Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме

11:20 15.11.2022 (обновлено: 13:36 15.11.2022)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВолейбол. Волейбол. ЧE-2013. Женщины. Матч Россия - Турция
Волейбол. Волейбол. ЧE-2013. Женщины. Матч Россия - Турция - Sputnik Абхазия, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Владимир Песня
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В турнире примут участие семь команд из разных районов страны, а также команда АГУ.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд пройдет в Сухуме 18 ноября, сообщает Госкомспорта.
За победу будут бороться команды из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры, Ачандары и Абхазского госуниверситета.
Турнир пройдет в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр. Открытие назначено на 11:00.
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