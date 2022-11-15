https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/knizhnaya-vystavka-moskva-literaturnaya-otkrylas-dome-moskvy-1042642222.html
Книжная выставка "Москва литературная" открылась "Доме Москвы"
Книжная выставка "Москва литературная" открылась "Доме Москвы"
До абхазской столицы выставка прошла в Минске, а в декабре откроется в Ереване. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T22:11+0300
2022-11-15T22:11+0300
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в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Книжная выставка "Москва литературная" открылась во вторник в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме, сообщает пресс-служба центра.Бигвава подчеркнул, что на выставке представлены книги московских издательств - классика и современная литература, детские книжки, нон-фикшн о живописи, архитектуре и многое другое.Выставка продлится до 16 ноября включительно. Помимо экспозиции, в ее рамках пройдут творческие встречи с видными деятелями книжного мира - директором издательства "Белый город" Константином Чеченевым, поэтессой, публицистом, заместителем председателя Союза писателей России Ниной Поповой и детским писателем Анной Гончаровой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/pervaya-obrazovatelnaya-mezhvuzovskaya-vystavka-otkrylas-v-sukhume-1042381482.html
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абхазия
Книжная выставка "Москва литературная" открылась "Доме Москвы"
До абхазской столицы выставка прошла в Минске, а в декабре откроется в Ереване.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Книжная выставка "Москва литературная" открылась во вторник в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме, сообщает пресс-служба центра.
"Выставка является ярким событием в культурно-гуманитарном сотрудничестве Москвы и Абхазии и играет значительную роль в развитии духовно-нравственных ценностей, воспитании и образовании. Хочется надеяться, что это станет хорошей традицией и подобные мероприятия будут с каждым годом становиться масштабнее", - сказал директор "Дома Москвы" Александр Бигвава.
Бигвава подчеркнул, что на выставке представлены книги московских издательств - классика и современная литература, детские книжки, нон-фикшн о живописи, архитектуре и многое другое.
Выставка продлится до 16 ноября включительно. Помимо экспозиции, в ее рамках пройдут творческие встречи с видными деятелями книжного мира - директором издательства "Белый город" Константином Чеченевым, поэтессой, публицистом, заместителем председателя Союза писателей России Ниной Поповой и детским писателем Анной Гончаровой.