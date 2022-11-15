https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/knizhnaya-vystavka-moskva-literaturnaya-otkrylas-dome-moskvy-1042642222.html

Книжная выставка "Москва литературная" открылась "Доме Москвы"

Книжная выставка "Москва литературная" открылась "Доме Москвы"

До абхазской столицы выставка прошла в Минске, а в декабре откроется в Ереване. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Книжная выставка "Москва литературная" открылась во вторник в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме, сообщает пресс-служба центра.Бигвава подчеркнул, что на выставке представлены книги московских издательств - классика и современная литература, детские книжки, нон-фикшн о живописи, архитектуре и многое другое.Выставка продлится до 16 ноября включительно. Помимо экспозиции, в ее рамках пройдут творческие встречи с видными деятелями книжного мира - директором издательства "Белый город" Константином Чеченевым, поэтессой, публицистом, заместителем председателя Союза писателей России Ниной Поповой и детским писателем Анной Гончаровой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/pervaya-obrazovatelnaya-mezhvuzovskaya-vystavka-otkrylas-v-sukhume-1042381482.html

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