https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/lavrov-nazval-es-i-nato-gibridnymi-uchastnikami-konflikta-na-ukraine-1042632585.html

Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине

Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине

Политику западных стран, которая заключается, с одной стороны, в военной помощи Украине, а с другой – в призывах к мирному урегулированию, Лавров назвал... 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T14:03+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европейский Союз и НАТО гибридными участниками войны на Украине. Заявление глава МИД сделал на пресс-конференции по итогам саммита G20.Также, добавил министр, участие Запада в конфликте выражается в отправке на Украину наемников, предоставлении Киеву разведданных и даже определении целей, по которым наносятся удары.При этом, отметил Лавров, Киев не слушается советов западных партнеров в том, что касается проведения переговоров с Россией и для этого, в свою очередь, выдвигает "заведомо нереалистичные и неадекватные" условия.Глава российского МИД добавил, что на полях саммита встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые говорят о необходимости мирного урегулирования. Лавров объяснил им, что Украина тормозит этот процесс, в том числе и законодательно – своим указом президент Зеленский запретил вести переговоры с Россией.Саммит "Большой двадцатки" проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров, который проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/sammit-razdora-chego-zhdat-ot-vstrechi-bolshoy-dvadtsatki-na-bali-1042612004.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/zapad-nachinaet-chto-to-podozrevat-1042535636.html

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