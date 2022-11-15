https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/lavrov-nazval-es-i-nato-gibridnymi-uchastnikami-konflikta-na-ukraine-1042632585.html
Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине
Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине
Политику западных стран, которая заключается, с одной стороны, в военной помощи Украине, а с другой – в призывах к мирному урегулированию, Лавров назвал... 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T14:03+0300
2022-11-15T14:03+0300
2022-11-15T14:47+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европейский Союз и НАТО гибридными участниками войны на Украине. Заявление глава МИД сделал на пресс-конференции по итогам саммита G20.Также, добавил министр, участие Запада в конфликте выражается в отправке на Украину наемников, предоставлении Киеву разведданных и даже определении целей, по которым наносятся удары.При этом, отметил Лавров, Киев не слушается советов западных партнеров в том, что касается проведения переговоров с Россией и для этого, в свою очередь, выдвигает "заведомо нереалистичные и неадекватные" условия.Глава российского МИД добавил, что на полях саммита встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые говорят о необходимости мирного урегулирования. Лавров объяснил им, что Украина тормозит этот процесс, в том числе и законодательно – своим указом президент Зеленский запретил вести переговоры с Россией.Саммит "Большой двадцатки" проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров, который проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/sammit-razdora-chego-zhdat-ot-vstrechi-bolshoy-dvadtsatki-na-bali-1042612004.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/zapad-nachinaet-chto-to-podozrevat-1042535636.html
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сергей лавров, новости, россия, украина
сергей лавров, новости, россия, украина
Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине
14:03 15.11.2022 (обновлено: 14:47 15.11.2022)
Политику западных стран, которая заключается, с одной стороны, в военной помощи Украине, а с другой – в призывах к мирному урегулированию, Лавров назвал "политическим раздвоением личности".
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европейский Союз и НАТО гибридными участниками войны на Украине. Заявление глава МИД сделал на пресс-конференции
по итогам саммита G20.
"Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине – это и поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих", – заявил он.
Также, добавил министр, участие Запада в конфликте выражается в отправке на Украину наемников, предоставлении Киеву разведданных и даже определении целей, по которым наносятся удары.
При этом, отметил Лавров, Киев не слушается советов западных партнеров в том, что касается проведения переговоров с Россией и для этого, в свою очередь, выдвигает "заведомо нереалистичные и неадекватные" условия.
Глава российского МИД добавил, что на полях саммита встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые говорят о необходимости мирного урегулирования. Лавров объяснил им, что Украина тормозит этот процесс, в том числе и законодательно – своим указом президент Зеленский запретил вести переговоры с Россией.
Саммит "Большой двадцатки" проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров, который проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.