https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/minturizma-otsenilo-kolichestvo-posescheniy-ritsy-i-novoafonskoy-peschery-s-nachala-goda-1042628073.html

Минтуризма оценило количество посещений Рицы и Новоафонской пещеры с начала года

Минтуризма оценило количество посещений Рицы и Новоафонской пещеры с начала года

Стоимость билетов Рицинского парка в 2022 году повысилось с 350 до 700 рублей, а Новоафонской пещеры - с 500 до 700 рублей. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T09:00+0300

2022-11-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Министерство туризма Абхазии предоставило Sputnik информацию о количестве посетителей Рицинского национального парка и Новоафонской пещеры в этом году.При этом, благодаря увеличению цен на билеты, объем полученной прибыли вырос – в 2022 году он составил 396,1 миллиона рублей, а в прошлом году – 236,2 миллиона рублей. Новоафонскую пещеру с начала 2022 года и по 10 ноября посетили 386 788 человек, а за аналогичный период 2021 года – 422 232 человека.Объем полученной прибыли в 2022 году также вырос 264,04 миллиона против 210,8 миллиона в прошлом году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/buystvo-krasok-osen-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1042285298.html

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