https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/narushenie-vremennogo-vvoza-mashiny-iz-abkhazii-vyyavili-v-astrakhani-1042633505.html

Нарушение временного ввоза машины из Абхазии выявили в Астрахани

Нарушение временного ввоза машины из Абхазии выявили в Астрахани

Порядок использования временно ввезенных транспортных средств иностранцами для личного пользования определяется Таможенным кодексом ЕАЭС и запрещает их... 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T14:31+0300

2022-11-15T14:31+0300

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южное таможенное управление

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Астраханские таможенники пресекли факт нарушения условий временного ввоза транспортного средства из Абхазии, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Сама машина принадлежит гражданину Абхазии, который в сентябре 2021 года ввез ее в Россию для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей.В отношении владельца Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу. Наказанием за это правонарушение может быть конфискация машины, а если сумма неуплаченных платежей превышает два миллиона рублей, то и уголовная ответственности.В отношении же астраханки, сидевшей за рулем, ведется проверка о наличии в ее действиях признаков уголовного преступления – подделки, изготовления и оборота поддельных документов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/altayskaya-tamozhnya-izyala-dva-avtomobilya-nezakonno-vvezennykh-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042613193.html

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