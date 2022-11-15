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Нарушение временного ввоза машины из Абхазии выявили в Астрахани
Нарушение временного ввоза машины из Абхазии выявили в Астрахани
Порядок использования временно ввезенных транспортных средств иностранцами для личного пользования определяется Таможенным кодексом ЕАЭС и запрещает их... 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T14:31+0300
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абхазия
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Астраханские таможенники пресекли факт нарушения условий временного ввоза транспортного средства из Абхазии, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Сама машина принадлежит гражданину Абхазии, который в сентябре 2021 года ввез ее в Россию для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей.В отношении владельца Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу. Наказанием за это правонарушение может быть конфискация машины, а если сумма неуплаченных платежей превышает два миллиона рублей, то и уголовная ответственности.В отношении же астраханки, сидевшей за рулем, ведется проверка о наличии в ее действиях признаков уголовного преступления – подделки, изготовления и оборота поддельных документов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221114/altayskaya-tamozhnya-izyala-dva-avtomobilya-nezakonno-vvezennykh-iz-abkhazii-v-rossiyu-1042613193.html
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абхазия, новости, южное таможенное управление
абхазия, новости, южное таможенное управление
Нарушение временного ввоза машины из Абхазии выявили в Астрахани
14:31 15.11.2022 (обновлено: 15:17 15.11.2022)
Порядок использования временно ввезенных транспортных средств иностранцами для личного пользования определяется Таможенным кодексом ЕАЭС и запрещает их передачу гражданам России без разрешения таможни.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik.
Астраханские таможенники пресекли факт нарушения условий временного ввоза транспортного средства из Абхазии, сообщает
пресс-служба Южного таможенного управления.
Автомобиль Toyota Mark X был остановлен во время рейдовых мероприятий. За рулем сидела астраханка, которая предъявила документы с недостоверными сведениями, отказавшись от пояснений.
Сама машина принадлежит гражданину Абхазии, который в сентябре 2021 года ввез ее в Россию для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей.
В отношении владельца Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу. Наказанием за это правонарушение может быть конфискация машины, а если сумма неуплаченных платежей превышает два миллиона рублей, то и уголовная ответственности.
В отношении же астраханки, сидевшей за рулем, ведется проверка о наличии в ее действиях признаков уголовного преступления – подделки, изготовления и оборота поддельных документов.