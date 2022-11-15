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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять как средиземноморский циклон, так и антициклон с северо-запада. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В среду, 16 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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