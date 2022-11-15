https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/rabota-ingurges-mozhet-byt-ogranichena-iz-za-padeniya-urovnya-vody-1042631163.html

Работа ИнгурГЭС может быть ограничена из-за падения уровня воды

Работа ИнгурГЭС может быть ограничена из-за падения уровня воды

В работу ИнгурГЭС вводится ограничение при снижении уровня воды в Джварском водохранилище ниже 412 метров. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T12:12+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал Sputnik, к чему может привести падение уровня воды в Джварском водохранилище.Оставшийся ресурс – 412-413 метров, такого уровня вода может достичь к концу недели. По словам Мебония, в случае перетока из России ИнгурГЭС будет обеспечивать восточные районы страны — остальные будут получать электроэнергию по перетоку.Если же перетока не будет, то, по словам гендиректора станции, придется вводить ограничения."ИнгурГЭС в этом случае не остановится, но будет работать определенные часы в сутки, будут ограничения. Но я надеюсь, что до этого не дойдет и будет переток из России", – добавил он.ИнгурГЭС ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3,7 миллиарда киловатт-часов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/bzhaniya-nazval-neobkhodimym-vvedenie-grafika-otklyucheniy-elektrichestva-1042561502.html

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