https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/rabota-ingurges-mozhet-byt-ogranichena-iz-za-padeniya-urovnya-vody-1042631163.html
Работа ИнгурГЭС может быть ограничена из-за падения уровня воды
Работа ИнгурГЭС может быть ограничена из-за падения уровня воды
В работу ИнгурГЭС вводится ограничение при снижении уровня воды в Джварском водохранилище ниже 412 метров. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T12:12+0300
2022-11-15T12:12+0300
2022-11-15T13:37+0300
в абхазии
абхазия
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/02/1032144605_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a6a9d06fc25ee52811a8139d99b0b98f.jpg
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал Sputnik, к чему может привести падение уровня воды в Джварском водохранилище.Оставшийся ресурс – 412-413 метров, такого уровня вода может достичь к концу недели. По словам Мебония, в случае перетока из России ИнгурГЭС будет обеспечивать восточные районы страны — остальные будут получать электроэнергию по перетоку.Если же перетока не будет, то, по словам гендиректора станции, придется вводить ограничения."ИнгурГЭС в этом случае не остановится, но будет работать определенные часы в сутки, будут ограничения. Но я надеюсь, что до этого не дойдет и будет переток из России", – добавил он.ИнгурГЭС ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3,7 миллиарда киловатт-часов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/bzhaniya-nazval-neobkhodimym-vvedenie-grafika-otklyucheniy-elektrichestva-1042561502.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/02/1032144605_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9c9212e7740db8e3f3a44c10c0219381.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Работа ИнгурГЭС может быть ограничена из-за падения уровня воды
12:12 15.11.2022 (обновлено: 13:37 15.11.2022)
В работу ИнгурГЭС вводится ограничение при снижении уровня воды в Джварском водохранилище ниже 412 метров.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал Sputnik, к чему может привести падение уровня воды в Джварском водохранилище.
"Сложилась очень нежелательная ситуация. Уровень воды в Джварском водохранилище – 419,5 метра, и приток реки обеспечивает потребление для Абхазии только на 45%", – сказал он, пояснив, что речь идет об ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС.
Оставшийся ресурс – 412-413 метров, такого уровня вода может достичь к концу недели. По словам Мебония, в случае перетока из России ИнгурГЭС будет обеспечивать восточные районы страны — остальные будут получать электроэнергию по перетоку.
Если же перетока не будет, то, по словам гендиректора станции, придется вводить ограничения.
"ИнгурГЭС в этом случае не остановится, но будет работать определенные часы в сутки, будут ограничения. Но я надеюсь, что до этого не дойдет и будет переток из России", – добавил он.
ИнгурГЭС ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина высотой 272 метра расположена в Грузии, а турбины и генераторы – на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет 3,7 миллиарда киловатт-часов.