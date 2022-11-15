https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/rt-zapustil-onlayn-portal-na-serbskom-yazyke-1042640512.html

RT запустил онлайн-портал на сербском языке

RT запустил онлайн-портал на сербском языке

Новый мультимедийный портал будет освещать наиболее важные события в регионе и в мире с альтернативной точки зрения. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

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rt

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. RT запустил онлайн-вещание на сербском языке — RT Balkan, сообщается на сайте телеканала. Главным редактором RT Balkan была назначена Елена Милинчич. По ее словам, быть частью балканского медийного пространства - это вызов, к которому RT готов. Благодаря новому проекту жители региона смогут получить более полную информационную картину современного мира и происходящих в нем событий.Начало же телевизионного вещания на сербском языке запланировано до начала 2024 года. Помимо сайта, RT Balkan также доступен в Telegram на сербском и на русском языках, а также на других платформах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/dostup-k-rt-i-sputnik-ogranichat-na-territorii-evrosoyuza-1037855744.html

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