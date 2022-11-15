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Трапш о погоде в Абхазии в ноябре: осень вступает в свои права

Трапш о погоде в Абхазии в ноябре: осень вступает в свои права

Специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала о том, как будет меняться погода в Абхазии до конца осени. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

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Трапш о погоде в Абхазии в ноябре: осень вступает в свои права Трапш о погоде в Абхазии в ноябре: осень вступает в свои права

На погоду черноморского побережья Абхазии с 15 по 30 ноября будут оказывать влияние как обширный антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха, так и южный циклон с теплыми массами воздуха. "С 19 числа ожидается активный заток арктически-холодных масс воздуха, что вызовет интенсивные, продолжительные дожди с грозами, местам обильный град. В предгорных и горных районах пройдет обильный снег", – сообщила метеоролог. По словам Трапш, в начале недели ночные температуры воздуха будет сохраняться в пределах 7-12 градусов, дневные – от 12 до 17 градусов. С 19 ноября температура воздуха значительно понизится. Подробности слушайте в аудиофайле.

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