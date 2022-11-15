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Трое водителей свадебного кортежа привлечены к ответственности за опасную езду
Трое водителей свадебного кортежа привлечены к ответственности за опасную езду
В выходные дни сотрудники ГАИ особенно пристальное внимание уделяют маршрутам свадебных кортежей, пресекая создание аварийных ситуаций. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T18:36+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Трое водителей свадебного кортежа были привлечены к административной ответственности за умышленное повреждение дорог и опасные маневры на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Всего же за прошедшую неделю в результате усиленных рейдов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение дорожной безопасности, было выявлено 1978 нарушений.В том числе было составлено 193 протокола за нарушение правил тонировки стекол, 153 протокола – за управление автомобилем в пьяном виде, шесть машин были направлены на стоянки. Кроме того, было выявлены факты использования нестандартных и подложных номеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/desyat-avtomobiley-iz-svadebnykh-kortezhey-arestovany-v-gudaute-za-nedelyu-1042219705.html
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абхазия, новости, гаи, мвд абхазии
абхазия, новости, гаи, мвд абхазии
Трое водителей свадебного кортежа привлечены к ответственности за опасную езду
В выходные дни сотрудники ГАИ особенно пристальное внимание уделяют маршрутам свадебных кортежей, пресекая создание аварийных ситуаций.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik.
Трое водителей свадебного кортежа были привлечены к административной ответственности за умышленное повреждение дорог и опасные маневры на дорогах. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Машины Алмаса Папаскири, Левана Карчава и Аляса Ратия были направлены на служебные стоянки.
Всего же за прошедшую неделю в результате усиленных рейдов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение дорожной безопасности, было выявлено 1978 нарушений.
В том числе было составлено 193 протокола за нарушение правил тонировки стекол, 153 протокола – за управление автомобилем в пьяном виде, шесть машин были направлены на стоянки. Кроме того, было выявлены факты использования нестандартных и подложных номеров.