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Трое водителей свадебного кортежа привлечены к ответственности за опасную езду

Трое водителей свадебного кортежа привлечены к ответственности за опасную езду

В выходные дни сотрудники ГАИ особенно пристальное внимание уделяют маршрутам свадебных кортежей, пресекая создание аварийных ситуаций. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T18:36+0300

2022-11-15T18:36+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Трое водителей свадебного кортежа были привлечены к административной ответственности за умышленное повреждение дорог и опасные маневры на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Всего же за прошедшую неделю в результате усиленных рейдов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение дорожной безопасности, было выявлено 1978 нарушений.В том числе было составлено 193 протокола за нарушение правил тонировки стекол, 153 протокола – за управление автомобилем в пьяном виде, шесть машин были направлены на стоянки. Кроме того, было выявлены факты использования нестандартных и подложных номеров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/desyat-avtomobiley-iz-svadebnykh-kortezhey-arestovany-v-gudaute-za-nedelyu-1042219705.html

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