https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/desyat-avtomobiley-iz-svadebnykh-kortezhey-arestovany-v-gudaute-za-nedelyu-1042219705.html
Десять автомобилей из свадебных кортежей арестованы в Гудауте за неделю
Десять автомобилей из свадебных кортежей арестованы в Гудауте за неделю
Водители автомобилей, находящихся в составе свадебных кортежей, зачастую нарушают ПДД и создают аварийные ситуации на дорогах общего пользования. 24.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-24T13:46+0300
2022-10-24T13:46+0300
2022-10-24T16:04+0300
в абхазии
абхазия
мвд абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081099_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_221bb7d27e56254a20a1cae44f4aa221.jpg
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Десять автомобилей из свадебных кортежей были арестованы в Гудауте в течение последней недели, рассказал на еженедельном совещании в администрации района начальник РОВД Зосма Гицба.Причиной задержания стало опасное вождение.Начальник милиции обратился к главам сел с просьбой провести беседы с населением о том, чтобы в свадебных кортежах были и представители старшего поколения, которые могли бы контролировать поведение молодежи за рулем.Помимо этого, Гицба отметил, после ареста транспорта родственники некоторых нарушителей приходили в отделение милиции с просьбами вернуть автомобиль. Он предупредил, что делать этого не стоит.Он также рассказал, что в районе назначен новый исполняющий обязанности начальник ГАИ. Им стал молодой сотрудник Инал Агрба."Понимаю, есть много вопросов по линии ГАИ, но у нас острая нехватка кадров. В последние месяцы мы наняли три новых сотрудника, и остается еще около десяти вакантных мест. На каждом посту должно быть минимум по четыре человека, а у нас по двое выходят на службу. Стараемся перекрыть эту нехватку опергруппами", – отметил начальник РОВД.Гицба сообщил, что за рассматриваемый период времени ни одного ДТП в районе не было, но были задержания двух граждан – одного с наркотиками и другого с огнестрельным оружием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/mvd-abkhazii-uzhestochit-kontrol-za-soblyudeniem-pdd-v-svadebnyy-sezon-1042189776.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/podozrevaemykh-v-primenenii-nasiliya-v-otnoshenii-sotrudnikov-militsii-vzyali-pod-strazhu-1041918540.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081099_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a263389e30ab098a07f223614ec8340.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мвд абхазии, новости
абхазия, мвд абхазии, новости
Десять автомобилей из свадебных кортежей арестованы в Гудауте за неделю
13:46 24.10.2022 (обновлено: 16:04 24.10.2022)
Водители автомобилей, находящихся в составе свадебных кортежей, зачастую нарушают ПДД и создают аварийные ситуации на дорогах общего пользования.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Десять автомобилей из свадебных кортежей были арестованы в Гудауте в течение последней недели, рассказал на еженедельном совещании в администрации района начальник РОВД Зосма Гицба.
Причиной задержания стало опасное вождение.
"Силами ГАИ и другими службами мы усиленно проводим рейдовые мероприятия. Зафиксированы случаи того, что в центре города у светофоров "крутили" автомобили из свадебных кортежей. Мы изъяли транспорт и поставили на штрафплощадку. Только за выходные было около пяти таких машин", – уточнил он.
Начальник милиции обратился к главам сел с просьбой провести беседы с населением о том, чтобы в свадебных кортежах были и представители старшего поколения, которые могли бы контролировать поведение молодежи за рулем.
Помимо этого, Гицба отметил, после ареста транспорта родственники некоторых нарушителей приходили в отделение милиции с просьбами вернуть автомобиль. Он предупредил, что делать этого не стоит.
Он также рассказал, что в районе назначен новый исполняющий обязанности начальник ГАИ. Им стал молодой сотрудник Инал Агрба.
"Понимаю, есть много вопросов по линии ГАИ, но у нас острая нехватка кадров. В последние месяцы мы наняли три новых сотрудника, и остается еще около десяти вакантных мест. На каждом посту должно быть минимум по четыре человека, а у нас по двое выходят на службу. Стараемся перекрыть эту нехватку опергруппами", – отметил начальник РОВД.
Гицба сообщил, что за рассматриваемый период времени ни одного ДТП в районе не было, но были задержания двух граждан – одного с наркотиками и другого с огнестрельным оружием.