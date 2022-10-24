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Десять автомобилей из свадебных кортежей арестованы в Гудауте за неделю

Десять автомобилей из свадебных кортежей арестованы в Гудауте за неделю

Водители автомобилей, находящихся в составе свадебных кортежей, зачастую нарушают ПДД и создают аварийные ситуации на дорогах общего пользования. 24.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-24T13:46+0300

2022-10-24T13:46+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Десять автомобилей из свадебных кортежей были арестованы в Гудауте в течение последней недели, рассказал на еженедельном совещании в администрации района начальник РОВД Зосма Гицба.Причиной задержания стало опасное вождение.Начальник милиции обратился к главам сел с просьбой провести беседы с населением о том, чтобы в свадебных кортежах были и представители старшего поколения, которые могли бы контролировать поведение молодежи за рулем.Помимо этого, Гицба отметил, после ареста транспорта родственники некоторых нарушителей приходили в отделение милиции с просьбами вернуть автомобиль. Он предупредил, что делать этого не стоит.Он также рассказал, что в районе назначен новый исполняющий обязанности начальник ГАИ. Им стал молодой сотрудник Инал Агрба."Понимаю, есть много вопросов по линии ГАИ, но у нас острая нехватка кадров. В последние месяцы мы наняли три новых сотрудника, и остается еще около десяти вакантных мест. На каждом посту должно быть минимум по четыре человека, а у нас по двое выходят на службу. Стараемся перекрыть эту нехватку опергруппами", – отметил начальник РОВД.Гицба сообщил, что за рассматриваемый период времени ни одного ДТП в районе не было, но были задержания двух граждан – одного с наркотиками и другого с огнестрельным оружием.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/podozrevaemykh-v-primenenii-nasiliya-v-otnoshenii-sotrudnikov-militsii-vzyali-pod-strazhu-1041918540.html

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