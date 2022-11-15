https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/yuzhnaya-osetiya-primet-uchastie-v-mekhanizme-konsultatsiy-abkhazii-rossii-i-sirii-1042636422.html
Южная Осетия примет участие в механизме консультаций Абхазии, России и Сирии
Южная Осетия примет участие в механизме консультаций Абхазии, России и Сирии
Разработка механизма консультаций на уровне МИД нацелена на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов. 15.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-15T16:56+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Южная Осетия примет участие в формирующемся механизме консультаций между Абхазией, Россией и Сирией, заявил глава югоосетинского МИД Ахсар Джиоев на пресс-конференции в Sputnik Южная Осетия.Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со своим югоосетинским коллегой 8 ноября. Они обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия, Женевские дискуссии и военно-политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа.Кроме того, механизм консультаций Абхазия-Россия-Сирия во время поездки в Москву Инал Ардзинба обсудил и с послом САР Башаром Джаафари.Данный механизм – совместная инициатива глав абхазского и сирийского МИД, поддержанная Сергеем Лавровым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/abkhaziya-rossiya-i-siriya-sozdadut-mekhanizm-konsultatsiy-na-urovne-mid--1041930902.html
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абхазия, россия, сирия, южная осетия
Южная Осетия примет участие в механизме консультаций Абхазии, России и Сирии
16:56 15.11.2022 (обновлено: 17:01 15.11.2022)
Разработка механизма консультаций на уровне МИД нацелена на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik.
Южная Осетия примет участие в формирующемся механизме консультаций между Абхазией, Россией и Сирией, заявил глава югоосетинского МИД Ахсар Джиоев на пресс-конференции в Sputnik Южная Осетия
.
"После встречи в Москве с главой МИД Абхазии мы условились расширить трехсторонний формат механизма до четырехстороннего, где будет участвовать и Южная Осетия", – рассказал Джиоев.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со своим югоосетинским коллегой 8 ноября. Они обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия, Женевские дискуссии и военно-политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа.
Кроме того, механизм консультаций Абхазия-Россия-Сирия во время поездки в Москву Инал Ардзинба обсудил и с послом САР Башаром Джаафари.
Данный механизм – совместная инициатива глав абхазского и сирийского МИД, поддержанная Сергеем Лавровым.