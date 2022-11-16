https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/chempionat-abkhazii-po-konnomu-sportu-proydet-na-bzybi-1042642771.html
Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет на Бзыби
Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет на Бзыби
В рамках скачек запланированы три забега и раунды конноспортивных игр, таких как конный футбол и джигитовка. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T09:00+0300
2022-11-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет 19 ноября на Бзыбском ипподроме, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В рамках соревнований пройдут забеги на 1400, 1600 и 2000 метров на призы мастеров спорта СССР Отара Чанба, Авксентия Тарба, Алексея Лакрба и мастера спорта международного класса Харлама Симония.Кроме того, зрители смогут поболеть за полюбившихся наездников в конноспортивных состязаниях – конном футболе, метании дротиков и джигитовке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/1041797028.html
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Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет на Бзыби
09:00 16.11.2022 (обновлено: 10:32 16.11.2022)
В рамках скачек запланированы три забега и раунды конноспортивных игр, таких как конный футбол и джигитовка.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik.
Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет 19 ноября на Бзыбском ипподроме, сообщает
пресс-служба Госкомспорта.
Начало соревнований запланировано на 11:00.
В рамках соревнований пройдут забеги на 1400, 1600 и 2000 метров на призы мастеров спорта СССР Отара Чанба, Авксентия Тарба, Алексея Лакрба и мастера спорта международного класса Харлама Симония.
Кроме того, зрители смогут поболеть за полюбившихся наездников в конноспортивных состязаниях – конном футболе, метании дротиков и джигитовке.