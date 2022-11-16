https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/chempionat-abkhazii-po-konnomu-sportu-proydet-na-bzybi-1042642771.html

Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет на Бзыби

Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет на Бзыби

В рамках скачек запланированы три забега и раунды конноспортивных игр, таких как конный футбол и джигитовка. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T09:00+0300

2022-11-16T09:00+0300

2022-11-16T10:32+0300

в абхазии

абхазия

новости

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/08/1039011866_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0461a50b416dc6d77f5136871c5382ea.jpg

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Чемпионат Абхазии по конному спорту пройдет 19 ноября на Бзыбском ипподроме, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В рамках соревнований пройдут забеги на 1400, 1600 и 2000 метров на призы мастеров спорта СССР Отара Чанба, Авксентия Тарба, Алексея Лакрба и мастера спорта международного класса Харлама Симония.Кроме того, зрители смогут поболеть за полюбившихся наездников в конноспортивных состязаниях – конном футболе, метании дротиков и джигитовке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/1041797028.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт