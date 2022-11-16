https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/delo-notariusa-kristiny-dzhopua-i-sedy-karakeyan-napravleno-v-sukhumskiy-sud-1042662471.html
Дело нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян направлено в Сухумский суд
Дело нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян направлено в Сухумский суд
Сухумский нотариус Кристина Джопуа и Седа Каракеян обвиняются в служебном подлоге и покушении на мошенничество в особо крупном размере. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T21:09+0300
2022-11-16T21:09+0300
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии направила в Сухумский городской суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства"Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению Государственного нотариуса 5-ой Сухумской государственной нотариальной конторы Джопуа Кристины Анатольевны и Каракеян Седы Алексеевны в совершении служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Джопуа путем внесения заведомо ложных сведений от имени гражданки Р. Пащян изготовила доверенность на получение пенсии Пащян гражданкой Каракеян.Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/delo-po-faktu-sluzhebnogo-podloga-vozbuzhdeno-v-otnoshenii-sukhumskogo-notariusa-1040876129.html
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абхазия, сухум, сухумский городской суд, новости
абхазия, сухум, сухумский городской суд, новости
Дело нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян направлено в Сухумский суд
Сухумский нотариус Кристина Джопуа и Седа Каракеян обвиняются в служебном подлоге и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik.
Генеральная прокуратура Абхазии направила в Сухумский городской суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению Государственного нотариуса 5-ой Сухумской государственной нотариальной конторы Джопуа Кристины Анатольевны и Каракеян Седы Алексеевны в совершении служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Джопуа путем внесения заведомо ложных сведений от имени гражданки Р. Пащян изготовила доверенность на получение пенсии Пащян гражданкой Каракеян.
Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках.