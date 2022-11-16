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Определена стоимость ремонта очистных сооружений в Гудаутской ЦРБ
Определена стоимость ремонта очистных сооружений в Гудаутской ЦРБ
Для исправления ситуации, при которой сточные воды из больницы выливаются на улицу, были приглашены специалисты из России. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Российские специалисты определили объем необходимых работ для запуска очистных сооружений в Гудаутской ЦРБ, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба."Нам нужно было разобраться со схемой очистки сточных вод, так как третий и четвертый резервуары с момента ввода в эксплуатацию сооружений не работали. Поэтому мы пригласили специалистов, которые в этом разбираются. Они изучили ситуацию и рассказали нам, как должен проходить весь технологический процесс очистки отходов с учетом установки оборудования, пульта управления, обучения персонала", – отметила Чанба.Чанба добавила, что ситуацию усложняет отсутствие схем внутренних сетей больницы и водоотведения, найти их пока не удается.По словам главного санврача района, денег на проведение работ у профильного органа нет. Поэтому придется обратиться к руководству страны с просьбой о выделении необходимой суммы.Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с самим медучреждением после проведенного там капитального ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/spetsialistov-iz-rossii-priglasili-dlya-remonta-ochistnykh-sooruzheniy-v-tsrb-gudauty-1041612771.html
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абхазия, гудаута, новости

Определена стоимость ремонта очистных сооружений в Гудаутской ЦРБ

09:43 16.11.2022 (обновлено: 10:28 16.11.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для исправления ситуации, при которой сточные воды из больницы выливаются на улицу, были приглашены специалисты из России.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Российские специалисты определили объем необходимых работ для запуска очистных сооружений в Гудаутской ЦРБ, рассказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.

Она уточнила, что общая стоимость работ с учетом установки нового оборудования и обучения персонала составляет 4,5 миллиона рублей.

"Нам нужно было разобраться со схемой очистки сточных вод, так как третий и четвертый резервуары с момента ввода в эксплуатацию сооружений не работали. Поэтому мы пригласили специалистов, которые в этом разбираются. Они изучили ситуацию и рассказали нам, как должен проходить весь технологический процесс очистки отходов с учетом установки оборудования, пульта управления, обучения персонала", – отметила Чанба.
Чанба добавила, что ситуацию усложняет отсутствие схем внутренних сетей больницы и водоотведения, найти их пока не удается.
По словам главного санврача района, денег на проведение работ у профильного органа нет. Поэтому придется обратиться к руководству страны с просьбой о выделении необходимой суммы.
Очистные сооружения Гудаутской ЦРБ были введены в эксплуатацию в 2016 году вместе с самим медучреждением после проведенного там капитального ремонта по Инвестпрограмме. Из-за неправильной работы очистных сооружений стоки выливаются на территорию ЦРБ, на ведущую в село Куланырхуа дорогу и попадают в реку Гудоу.
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