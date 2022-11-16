https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/pogoda-v-abkhazii-na-chetverg-17-noyabrya-1042652611.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять средиземноморский циклон. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. В четверг, 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии