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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять средиземноморский циклон. 16.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-16T16:05+0300
2022-11-16T16:05+0300
2022-11-16T16:43+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. В четверг, 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 ноября
16:05 16.11.2022 (обновлено: 16:43 16.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять средиземноморский циклон.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. В четверг, 17 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.