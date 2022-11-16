https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/put-chempiona-elkan-gvazava-rasskazal-kak-stal-tyazheloatletom-1042645917.html

Путь чемпиона: Элкан Гвазава рассказал как стал тяжелоатлетом

Путь чемпиона: Элкан Гвазава рассказал как стал тяжелоатлетом

14 ноября спортсмен из Абхазии Элкан Гвазава победил в первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров. 16.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тяжелоатлет из Абхазии Элкан Гвазава в интервью Sputnik рассказал о своем пути в большой спорт.Будущий чемпион родился в селе Джирхуа Гудаутского района. Когда ему было 12 лет, родители отправили его в Калдахуарскую школу-интернат."Сначала я занимался футболом, затем борьбой. Когда пришел в зал тяжелой атлетики, пообщался с тренером и позанимался. Мне это понравилось, и решил продолжать занятия. С тренером Ясоном Михайловичем Кяхба стал проводить занятия, спустя некоторое время начал выступать на различных соревнованиях", – рассказал тяжелоатлет.На одном из выступлений, которые проходили в Сочи, талант спортсмена из Абхазии заметили. Гвазава пригласили в училище олимпийского резерва в Казань."Российские тренеры обратились с просьбой к моим тренерам отпустить меня для учебы в Казань. Когда с таким же предложением обратились к моим родителям, отец не захотел. Тогда я попросил его отпустить меня, и сказал: "Вдруг из меня что-то получится?" Отец согласился, но сказал, что если меня там что-то не устроит, то заберет обратно", – отметил Гвазава.Спортсмен добавил, что этот переезд стал для него очень значимым в плане спортивной карьеры, так как получил новый опыт и знания.В первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров, которое проходит с 11 по 20 ноября 2022 года в Туле Гвазава занял первое место."Я выступал в весовой категории 61 килограммов, победил с такими показателями: рывок 122 килограмма и толчок - 140 килограммов, в сумме двоеборья - 262 килограмма", - рассказал атлет.Следующим турниром, в котором выступит спортсмен из Абхазии, станет Кубок России по тяжелой атлетике среди взрослых."Этот турнир пройдет после Нового года в Старом Осколе. Я уже сейчас готовлюсь принять в нем участие", - отметил спортсмен.Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен России, мастер спорта.Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова.Раньше Гвазава тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/elkan-gvazava-poluchil-bronzu-na-vserossiyskoy-spartakiade-po-letnim-vidam-sporta-1041186333.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/dopolnitelnoe-vremya-tyazheloatlet-gvazava-o-svoem-puti-k-sporte-vysshikh-dostizheniy----1039917643.html

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