https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/rossiyskoe-istoricheskoe-obschestvo-otkroet-pervoe-zarubezhnoe-otdelenie-v-abkhazii-1042647705.html

Российское историческое общество откроет первое зарубежное отделение в Абхазии

Российское историческое общество откроет первое зарубежное отделение в Абхазии

Круглый стол на площадке Российского исторического общества с участием представителей ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожья и Абхазии состоялся во вторник... 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T15:20+0300

2022-11-16T15:20+0300

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Первое зарубежное отделение Российского исторического общества будет открыто в Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik сотрудник Администрации президента Абхазии Милана Хашба.По ее словам, на встрече представители Российского исторического общества поддержали предложения об открытии первого заграничного отделения на территории республики.Хашба добавила, что в этом случае совместная работа абхазских и российских историков была бы более результативной, так как на протяжении 30 лет специалисты ведут совместную работу – пытаются восстановить государственный архив, сожженный в годы Отечественной войны народа Абхазии."Российское историческое общество – это, в первую очередь, сохранение исторической памяти, воспитание исторического сознания у молодого поколения. Это очень важный вопрос, и его нужно решать", – добавила она.По словам Хашба, абхазской делегацией был также представлен ряд предложений для символического увековечения признания Россией Абхазии в 2008 году, в том числе установка памятной скульптуры в честь подписанного указа о признании независимости, аллея дружбы народов Черноморья и аллея имени Дмитрия Медведева.Вопрос находится на стадии обсуждения, и по возвращении делегации в Абхазию будет принято определенное решение, добавила Хашба.Российское историческое общество было основано в июне 2012 года. Это научная общественная организация, декларирующая свое преемство от Императорского Русского исторического общества, которое существовало в Российской империи в 1866-1917 годах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sozhzhennaya-istoriya-kak-gruzinskie-voyska-unichtozhili-abkhazskiy-gosarkhiv-1042189461.html

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