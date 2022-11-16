https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/vyplaty-budut-polozheny-abkhazskim-semyam-za-rozhdenie-vtorogo-rebenka-1042653053.html

Выплаты будут положены абхазским семьям за рождение второго ребенка

Выплаты будут положены абхазским семьям за рождение второго ребенка

Бюджет Фонда репатриации в этом году составляет 209 миллионов рублей, в проекте республиканского бюджета на следующий год предусмотрено его увеличение до 239... 16.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-16T16:40+0300

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа в интервью радио Sputnik рассказал о планах по осуществлению выплат за рождение второго ребенка абхазским семьям.Он напомнил, что семьи абхазской национальности уже получают единовременные выплаты в 100 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка.Чамагуа добавил, что это только первые шаги поддержки семей, и выразил надежду на то, что мера будет способствовать развитию демографии в стране.Помощь Фонда репатриации, сообщил Чамагуа, распространяется на все абхазские семьи вне зависимости от того, родился ребенок в Абхазии или за ее пределами.По итогам первого года выплат можно будет провести анализ и планировать дальнейшие шаги, например, увеличить количество людей, которым будет оказываться помощь, добавил глава Фонда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/sotsvyplaty-v-abkhazii-uvelichatsya-v-2023-godu--1042403942.html

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