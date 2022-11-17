https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/delegatsiya-iz-sukhuma-predstavila-v-krasnodare-turisticheskie-produkty-1042663103.html

Делегация из Сухума представила в Краснодаре туристические продукты

Делегация из Сухума представила в Краснодаре туристические продукты

Делегация из администрации Сухума прибыла в Краснодар для обсуждения развития туризма между городами. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T08:55+0300

2022-11-17T08:55+0300

2022-11-17T10:30+0300

абхазия

в абхазии

краснодар

сухум

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036185673_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_5ede68329cac70269f1533b9be0b5a11.jpg

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Делегация администрации Сухума представила туристические продукты в рамках визита в Краснодар, сообщается на сайте администрации. Речь идет о таких туристических продуктах, как винные туры, паломнические туры, йога- и эко-туры. По словам Кварчия, в разработке есть продукты, связанные с пешими прогулками по специально разработанным маршрутам на природе. Он добавил, что одна из основных целей – придать импульс экономической активности города именно в межсезонье.Кварчия подчеркнул, что представители турбизнеса Краснодара выразили большую заинтересованность и будут изучать представленные варианты.Между городами достигнуто соглашение презентовать всю информацию о Сухуме через туристский информационный центр. Замглавы отметил, что подобная работа ведется и с другими городами-побратимами – Нижний Новгород, Брянск, Ростов, Чебоксары.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/sukhum-i-krasnodar-podtverdili-status-gorodov-pobratimov-1039804458.html

абхазия

краснодар

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, краснодар, сухум, туризм