https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/delegatsiya-iz-sukhuma-predstavila-v-krasnodare-turisticheskie-produkty-1042663103.html
Делегация из Сухума представила в Краснодаре туристические продукты
Делегация из Сухума представила в Краснодаре туристические продукты
Делегация из администрации Сухума прибыла в Краснодар для обсуждения развития туризма между городами. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T08:55+0300
2022-11-17T08:55+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Делегация администрации Сухума представила туристические продукты в рамках визита в Краснодар, сообщается на сайте администрации. Речь идет о таких туристических продуктах, как винные туры, паломнические туры, йога- и эко-туры. По словам Кварчия, в разработке есть продукты, связанные с пешими прогулками по специально разработанным маршрутам на природе. Он добавил, что одна из основных целей – придать импульс экономической активности города именно в межсезонье.Кварчия подчеркнул, что представители турбизнеса Краснодара выразили большую заинтересованность и будут изучать представленные варианты.Между городами достигнуто соглашение презентовать всю информацию о Сухуме через туристский информационный центр. Замглавы отметил, что подобная работа ведется и с другими городами-побратимами – Нижний Новгород, Брянск, Ростов, Чебоксары.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/sukhum-i-krasnodar-podtverdili-status-gorodov-pobratimov-1039804458.html
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абхазия, краснодар, сухум, туризм
Делегация из Сухума представила в Краснодаре туристические продукты
08:55 17.11.2022 (обновлено: 10:30 17.11.2022)
Делегация из администрации Сухума прибыла в Краснодар для обсуждения развития туризма между городами.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik
. Делегация администрации Сухума представила туристические продукты в рамках визита в Краснодар, сообщается на сайте
администрации.
"Мы презентовали те туристические продукты, которые, на наш взгляд, могут быть интересны жителям города Краснодар и Краснодарского края, с тем чтобы привлечь их в город Сухум и в Республику Абхазия, чтобы они могли здесь отдыхать и в не летние месяцы – с октября по апрель", – рассказал по итогам замглавы администрации Сухума Леон Кварчия.
Речь идет о таких туристических продуктах, как винные туры, паломнические туры, йога- и эко-туры. По словам Кварчия, в разработке есть продукты, связанные с пешими прогулками по специально разработанным маршрутам на природе.
Он добавил, что одна из основных целей – придать импульс экономической активности города именно в межсезонье.
Кварчия подчеркнул, что представители турбизнеса Краснодара выразили большую заинтересованность и будут изучать представленные варианты.
Между городами достигнуто соглашение презентовать всю информацию о Сухуме через туристский информационный центр.
"Данная информация через соответствующую сеть центров распространяется по всей территории Российской Федерации среди 80 городов, которые подключены к единой системе туристских информационных центров", – добавил Кварчия.
Замглавы отметил, что подобная работа ведется и с другими городами-побратимами – Нижний Новгород, Брянск, Ростов, Чебоксары.