https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/sukhum-i-krasnodar-podtverdili-status-gorodov-pobratimov-1039804458.html

Сухум и Краснодар подтвердили статус городов-побратимов

Сухум и Краснодар подтвердили статус городов-побратимов

Сухум и Краснодар стали городами-побратимами в 2012 году, но, согласно распространенной в мире практике, через определенный срок после подписания соглашения... 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T20:00+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Главы Сухума и Краснодара подписали "Соглашение о торжественном подтверждении побратимских связей" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и дальнейшего развития дружеских связей в различных сферах". Об этом сообщает официальный сайт администрации абхазской столицы. Со своей стороны, глава Сухума Беслан Эшба отметил, что для сухумчан краснодарцы - самые близкие люди по духу и мировосприятию, и город и дальше нацелен развивать отношения с Краснодаром, перенимать опыт в строительстве, архитектуре и других сферах.Также в рамках визита в Краснодар абхазская сторона примет участие в круглом столе с представителями туристической отрасли.Первый город-побратим у Сухума появился сорок лет назад, с тех пор такие точки появлялись в разных уголках карты мира. Помимо российских городов, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер.В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар, ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа, а в апреле 2022 года сообщалось, что к ряду городов-побратимов абхазской столицы присоединится Брянск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sukhum-i-bryansk-stanut-gorodami-pobratimami-1038853856.html

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