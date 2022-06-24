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Сухум и Краснодар подтвердили статус городов-побратимов
Сухум и Краснодар подтвердили статус городов-побратимов
Сухум и Краснодар стали городами-побратимами в 2012 году, но, согласно распространенной в мире практике, через определенный срок после подписания соглашения... 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T20:00+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Главы Сухума и Краснодара подписали "Соглашение о торжественном подтверждении побратимских связей" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и дальнейшего развития дружеских связей в различных сферах". Об этом сообщает официальный сайт администрации абхазской столицы. Со своей стороны, глава Сухума Беслан Эшба отметил, что для сухумчан краснодарцы - самые близкие люди по духу и мировосприятию, и город и дальше нацелен развивать отношения с Краснодаром, перенимать опыт в строительстве, архитектуре и других сферах.Также в рамках визита в Краснодар абхазская сторона примет участие в круглом столе с представителями туристической отрасли.Первый город-побратим у Сухума появился сорок лет назад, с тех пор такие точки появлялись в разных уголках карты мира. Помимо российских городов, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер.В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар, ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа, а в апреле 2022 года сообщалось, что к ряду городов-побратимов абхазской столицы присоединится Брянск.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/sukhum-i-bryansk-stanut-gorodami-pobratimami-1038853856.html
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Сухум и Краснодар подтвердили статус городов-побратимов
20:00 24.06.2022 (обновлено: 20:02 24.06.2022)
Сухум и Краснодар стали городами-побратимами в 2012 году, но, согласно распространенной в мире практике, через определенный срок после подписания соглашения заново подтвердили крепость дружеских и партнерских отношений.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Главы Сухума и Краснодара подписали "Соглашение о торжественном подтверждении побратимских связей" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и дальнейшего развития дружеских связей в различных сферах". Об этом сообщает официальный сайт
администрации абхазской столицы.
"За этот период времени сделано достаточно многое. И абхазская община в городе Краснодаре - это очень активная организация. Здесь в значительной степени проводят популяризацию и Сухума, и в целом Абхазии. У нас большие совместные планы по развитию добрососедства, сотрудничества. Уверен, что все они воплотятся в жизнь", - подчеркнул мэр Краснодара Андрей Алексеенко.
Со своей стороны, глава Сухума Беслан Эшба отметил, что для сухумчан краснодарцы - самые близкие люди по духу и мировосприятию, и город и дальше нацелен развивать отношения с Краснодаром, перенимать опыт в строительстве, архитектуре и других сферах.
Также в рамках визита в Краснодар абхазская сторона примет участие в круглом столе с представителями туристической отрасли.
Первый город-побратим у Сухума появился сорок лет назад, с тех пор такие точки появлялись в разных уголках карты мира. Помимо российских городов, побратимские соглашения подписаны с шотландским Килмарноком
, турецким Адапазары, греческим Ахарне и гваделупским Пуэнт-а-Питер.
В апреле 2021 года соглашение о побратимских отношениях было подписано главами Сухума и Чебоксар
, ноябре 2021 года к составу городов-побратимов прибавилась никарагуанская столица Манагуа
, а в апреле 2022 года сообщалось, что к ряду городов-побратимов абхазской столицы присоединится Брянск.