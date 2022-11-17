https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/investitsii-tovarooborot-i-sanktsii-eksklyuzivnoe-intervyu-torgpreda-rossii-v-abkhazii-1042668813.html

Инвестиции, товарооборот и санкции: эксклюзивное интервью торгпреда России в Абхазии

Инвестиции, товарооборот и санкции: эксклюзивное интервью торгпреда России в Абхазии

Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова рассказала Sputnik о перспективах увеличения товарооборота между государствами, роли российских... 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T18:56+0300

2022-11-17T18:56+0300

2022-11-17T18:56+0300

пресс-центр

интервью

экономика

абхазия

россия

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Залина Кобесова была назначена торговым представителем России в Абхазии в августе. До этого она работала в Министерстве промышленности России, также была торговым представителем в Белоруссии.Sputnik.– Товарооборот между Абхазией и Россией, по данным Государственного таможенного комитета республики, за девять месяцев составил 24 миллиарда по импорту и 4 миллиарда по экспорту. Залина Юрьевна, на ваш взгляд, каким образом можно нарастить объем товарооборота?– Сегодня однозначно можно говорить о том, что сегодня потенциал наращивания товарооборота существенен. Вопрос лишь в выработке механизма, который позволит реализовать этот потенциал.Решение здесь очевидное – необходимо унифицировать и синхронизировать законодательство России и Абхазии. Такая работа ведется, в том числе в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому развитию. Эта работа очень предметная, очень много тонких вопросов, выработка совместных отношений возможна, и результат будет достигнут. Торговое представительство оказывает и готово оказывать всевозможное содействие.Одним из немаловажных факторов, которые будут способствовать наращиванию товарооборота – взаимодействие с регионами. Этому аспекту мы уже начали уделять особое внимание, и такое взаимодействие будет наращиваться. Работа с территориями России позволит очень быстро выявить точки роста, у каждого региона свой потенциал, свои потребности. Отрадно видеть, что такая работа со стороны абхазского руководства уже ведется.– Показатели экспорта товаров из Абхазии в Россию гораздо ниже импорта. Из 4 миллиардов экспорта, 1,6 миллиарда составляет алкогольная продукция. Как вы считаете, какие товары могут составить конкуренцию этому товару?– Перечень остальных направлений уже обозначен и озвучен руководством Абхазии. Эти решения обусловлены спецификой региона, географическим местоположением – овощная продукция, производство продуктов питания, вода, переработка рыбной продукции, производство строительных материалов.База для производства всей этой продукции есть в Абхазии, вопрос лишь в синхронизации и в выработке нормативно-правовых актов, которые позволят все эти процессы запустить. Такая работа ведется, конечно, результат не так быстро достигается, но существующая система торгово-экономических отношений в республике приводит к тому, что решить задачу по производству и продаже продукции, которая поставлялась бы на российский рынок, возможно не так быстро. Уверена, что в ближайшее время такие подвижки будут заметны однозначно.– Можно ли говорить, что основная проблема в том, что нет возможности предоставить необходимый объем производства?– В том числе да, потому что на российской территории основной объем розничной торговли приходится на крупные розничные сети и одно из основных условий работы с ними – большой объем и регулярность поставок.Чтобы обеспечить регулярность, необходимо наращивать очень большие объемы производства, либо работать с конкретными регионами, под них "затачивать" производственные процессы, которые здесь можно уже производить.Вполне возможно, что для абхазской экономики было бы целесообразно обратить внимание на экологическую продукцию. Это продукт, который высоко востребован с учетом ухудшающейся экологической обстановкой и использованием искусственных составляющих. Абхазия обладает достаточными природными и климатическими составляющими, чтобы производить экологически чистые продукты.– Зачастую крупные инвестиционные проекты в абхазском обществе вызывают опасение, что внутренние инвесторы могут потерять конкурентоспособность. Как, на ваш взгляд, обеспечить баланс между интересами инвестора и государства?- Я не думаю, что внешние российские инвесторы могут ущемить внутреннего инвестора. Для внутреннего инвестора внутренний рынок открыт всегда, вопрос лишь в возможностях финансирования, инструментах банковской поддержки.Если на рынок Абхазии входит крупный российский инвестор, то следует понимать, что он реализует крупный якорный проект. Как правило, этому проекту сопутствует возникновение мелких производственных циклов, которые реализует местный бизнес. Соответственно, это приводит к увеличению занятости населения и поступлений в бюджет.Если на внутренний рынок приходит мелкий или средний инвестор, то и в этом случае государству выгодно, потому что создается конкурентоспособность от среды. Это приводит к гармонизации ценовой характеристики на продукцию, что выгодно потребителю. В этом случае это доходы в бюджет государства, сбалансированная ценовая политика, более выгодные условия, улучшается качество продукции.Очень просто обеспечить баланс интересов государства и инвестора – государство обеспечивает гарантированные условия функционирования инвестора, а инвестор платит налоги. Для инвестора важно, чтобы, вкладываясь в производственный процесс, он понимал, что в течение какого-то времени условия ведения бизнеса для него будут неизменны.– Как вы оцениваете текущее состояние законодательства Абхазии по инвестиционной привлекательности?– Думаю, что сегодня судебная практика правоприменения вызывает много вопросов. Мы знаем, что есть и негативное мнение по инвестиционным проектам. С другой стороны, видим положительную динамику, работу над которой ведет правительство, и есть программы по инвестиционному сотрудничеству.– Как вы считаете, учитывая специальную военную операцию на Украине и санкционные последствия для России, как может измениться товарооборот с Абхазией?– В мире наблюдаются глобальные трансформации, в том числе экономических взаимоотношений. Первый показатель – изменение транспортно-логистических потоков, их переориентация с европейских рынков на рынки юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.Это глубинные процессы, и Абхазия как страна, имеющая доступ к портовой инфраструктуре, которая нуждается в существенной реконструкции, может в этой системе сыграть очень существенную роль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/kobesova-rasskazala-kak-abkhaziya-mozhet-povliyat-na-logisticheskie-potoki-rossii-1042671576.html

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