https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/kobesova-rasskazala-kak-abkhaziya-mozhet-povliyat-na-logisticheskie-potoki-rossii-1042671576.html

Кобесова рассказала, как Абхазия может повлиять на логистические потоки России

Кобесова рассказала, как Абхазия может повлиять на логистические потоки России

В интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова рассказала, какую роль может сыграть Абхазия в новых геополитических реалиях и... 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T16:35+0300

2022-11-17T16:35+0300

2022-11-17T16:35+0300

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазия может сыграть существенную роль в изменении транспортно-логистических потоков в ситуации глобальных геополитических и экономических трансформаций, сказала в интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.По ее словам, в мире наблюдаются глобальные трансформации, в том числе экономических взаимоотношений. Первый показатель – изменение транспортно-логистических потоков, их переориентация с европейских рынков на рынки юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки."Это глубинные процессы и Абхазия как страна, имеющая доступ к портовой инфраструктуре, которая нуждается в существенной реконструкции, может в этой системе сыграть очень существенную роль", – добавила она.Кобесова добавила, что возникают много вопросов в части объемов перетоков, но, по ее мнению, в ближайшее время фактические шаги будут видны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/torgpred-rossii-v-abkhazii-rasskazala-kak-uvelichit-oborot-mezhdu-gosudarstvami-1042670408.html

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