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Кобесова рассказала, как Абхазия может повлиять на логистические потоки России
Кобесова рассказала, как Абхазия может повлиять на логистические потоки России
В интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова рассказала, какую роль может сыграть Абхазия в новых геополитических реалиях и... 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T16:35+0300
2022-11-17T16:35+0300
2022-11-17T16:35+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазия может сыграть существенную роль в изменении транспортно-логистических потоков в ситуации глобальных геополитических и экономических трансформаций, сказала в интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.По ее словам, в мире наблюдаются глобальные трансформации, в том числе экономических взаимоотношений. Первый показатель – изменение транспортно-логистических потоков, их переориентация с европейских рынков на рынки юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки."Это глубинные процессы и Абхазия как страна, имеющая доступ к портовой инфраструктуре, которая нуждается в существенной реконструкции, может в этой системе сыграть очень существенную роль", – добавила она.Кобесова добавила, что возникают много вопросов в части объемов перетоков, но, по ее мнению, в ближайшее время фактические шаги будут видны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/torgpred-rossii-v-abkhazii-rasskazala-kak-uvelichit-oborot-mezhdu-gosudarstvami-1042670408.html
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торговля, абхазия, россия, экономика
торговля, абхазия, россия, экономика
Кобесова рассказала, как Абхазия может повлиять на логистические потоки России
В интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова рассказала, какую роль может сыграть Абхазия в новых геополитических реалиях и нарастающих санкциях против России.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазия может сыграть существенную роль в изменении транспортно-логистических потоков в ситуации глобальных геополитических и экономических трансформаций, сказала в интервью Sputnik торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова.
По ее словам, в мире наблюдаются глобальные трансформации, в том числе экономических взаимоотношений. Первый показатель – изменение транспортно-логистических потоков, их переориентация с европейских рынков на рынки юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
"Это глубинные процессы и Абхазия как страна, имеющая доступ к портовой инфраструктуре, которая нуждается в существенной реконструкции, может в этой системе сыграть очень существенную роль", – добавила она.
Кобесова добавила, что возникают много вопросов в части объемов перетоков, но, по ее мнению, в ближайшее время фактические шаги будут видны.