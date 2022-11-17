https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/naznachen-io-nachalnika-ochamchyrskogo-ovd-1042685135.html

Назначен и.о. начальника Очамчырского ОВД

Назначен и.о. начальника Очамчырского ОВД

Подполковник милиции Айнар Когониа служит в ОВД с 2013 года. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. И.о. начальника ОВД Очамчырского района назначен Айнар Когониа, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Когониа приступил к работе в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части УУР МВД в 2013 году.В мае 2020 года был назначен первым заместителем начальника ОВД по Гулрыпшскому району - начальник криминальной милиции. Вальтер Бутба поблагодарил сотрудников РОВД за достойную службу и обозначил основные направления в работе подразделения по обеспечению правопорядка в Очамчырском районе.

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