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Назначен и.о. начальника Очамчырского ОВД
Назначен и.о. начальника Очамчырского ОВД
Подполковник милиции Айнар Когониа служит в ОВД с 2013 года. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T22:35+0300
2022-11-17T22:35+0300
2022-11-17T22:35+0300
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. И.о. начальника ОВД Очамчырского района назначен Айнар Когониа, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Когониа приступил к работе в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части УУР МВД в 2013 году.В мае 2020 года был назначен первым заместителем начальника ОВД по Гулрыпшскому району - начальник криминальной милиции. Вальтер Бутба поблагодарил сотрудников РОВД за достойную службу и обозначил основные направления в работе подразделения по обеспечению правопорядка в Очамчырском районе.
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мвд абхазии, очамчырский район, погода в абхазии
мвд абхазии, очамчырский район, погода в абхазии
Назначен и.о. начальника Очамчырского ОВД
Подполковник милиции Айнар Когониа служит в ОВД с 2013 года.
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik
. И.о. начальника ОВД Очамчырского района назначен Айнар Когониа, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Глава ведомства Вальтер Бутба посетил ОВД по Очамчырскому району и представил личному составу нового руководителя.
Когониа приступил к работе в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части УУР МВД в 2013 году.
В мае 2020 года был назначен первым заместителем начальника ОВД по Гулрыпшскому району - начальник криминальной милиции.
Вальтер Бутба поблагодарил сотрудников РОВД за достойную службу и обозначил основные направления в работе подразделения по обеспечению правопорядка в Очамчырском районе.