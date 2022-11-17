https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-18-noyabrya-1042672459.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять средиземноморский циклон. 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T15:10+0300

2022-11-17T15:10+0300

2022-11-17T15:28+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0f/1041530625_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_644ebd5f849f81b9ef22ba67a8c02c9a.jpg

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В пятницу, 18 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии