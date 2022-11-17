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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять средиземноморский циклон. 17.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-17T15:10+0300
2022-11-17T15:10+0300
2022-11-17T15:28+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В пятницу, 18 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 ноября
15:10 17.11.2022 (обновлено: 15:28 17.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять средиземноморский циклон.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. В пятницу, 18 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром возможен дождь разной интенсивности, днем без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.