https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/toplivo-dlya-mnogodetnykh-semey-kak-v-abkhazii-realizuyut-sotsialnyy-proekt-1042652808.html

Топливо для многодетных семей: как в Абхазии реализуют социальный проект

Топливо для многодетных семей: как в Абхазии реализуют социальный проект

В Абхазии проводится социальный проект, который направлен на поддержку многодетных семей. Акция предполагает выделение "топливных карт" с лимитом в 150 литров... 17.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-17T11:10+0300

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О том, как зародилась эта идея и как идет реализация социального проекта, читайте в материале Sputnik Абхазия.SputnikПоддержать семьиАкцию для многодетных семей проводит топливная компания "Апсны-Ойл". Олег Лакоба, генеральный директор компании, в интервью радио Sputnik сообщил, что это не одноразовая социально-ориентированная инициатива.Смысл акции состоит в том, чтобы поддержать семьи, в которых шесть и более детей. Выбрали именно эту категорию, так как не самая крупная топливная компания не имеет возможности помочь всем.Социальный проект проводится совместно с Министерством труда и социального обеспечения республики. Ведомство предоставило списки многодетных семей по районам Абхазии.Участники акции получат возможность покупать топливо даже дешевле, чем на АЗС в России, пояснил он."Компания на этом не зарабатывает, то есть мы приобрели топливо, и потом владельцы карт в рамках определенного лимита будут приобретать топливо по себестоимости", – подчеркнул Лакоба.Кто попал в акциюУчастниками социального проекта стали Очамчырский район, Гудаутский район, города Ткуарчал и Сухум."Потому что на сегодняшний день три АЗС, которые у нас в управлении, находятся в этих районах. В дальнейшем, когда будут построены новые станции, возможно, что акция будет расширена", – отметил он.Участники проекта могут заправлять свои автомашины АИ-92. Топливные карты, по которым можно получить бензин со скидкой – бессрочные. В случае повышения закупочных цен за пределами страны, повысится и стоимость для держателей социальных карт."Но это все равно будет ниже рынка, и скидка сохранится", – объясняет Лакоба.В настоящее время АИ-92 стоит 47 рублей, а участники акции смогут покупать за 40-41 рубль."Первоначально все эти карты будут зарегистрированы, при первой покупке оператор АЗС спросит фамилию, зафиксирует номер карты и владельца, сравним со списками, которые мы передали в районные администрации. Передавать эту карту смысла не будет, потому что на ней установлен лимит в 150 литров в месяц на одну карту. Если человек передаст его другому, то он сделает подарок от себя, поэтому тут выбор уже владельца, использовать скидку для себя и семьи или поделиться с кем-то. То есть это мы никак не регламентируем и не контролируем", – заметил гендиректор "Апсны-Ойл".Компенсировать расходы, связанные с реализацией программы, компания будет за счет собственных доходов, сообщил Лакоба.В период топливного кризиса больше проблем испытывают наиболее незащищенные слои населения.Программа уже укомплектована, и на данный момент нет возможности ее расширить, отметил Лакоба.Заместитель главы администрации Очамчырского района Артемон Габелая рассказал, что население с воодушевлением восприняло акцию по поддержке многодетных семей."Семьям необходимо передвигаться в школу, детский сад, а цены на топливо, как вы знаете, выросли. Поэтому, когда нам рассказали про такую акцию, мы с удовольствием ее восприняли", – добавил Габелая.По его словам, сейчас идет организационная работа над составленным списком получателей. Покупка бензина по сниженной цене – большая поддержка для многодетных семей, подчеркнул заместитель главы администрации Очамчырского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/tseny-na-toplivo-snizilis-na-azs-abkhazii-1041931714.html

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абхазия, общество, топливо