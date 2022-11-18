https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/pitsundskoy-mayak-mozhet-byt-demontirovan-1042684328.html

Пицундской маяк может быть демонтирован

Пицундской маяк может быть демонтирован

Пицундской маяк перестал работать в середине 1960-х годов, сегодня он признан аварийным. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маяк на территории "Курорта Пицунда", возможно, будет демонтирован, об этом заявил министр туризма Теймураз Хишба.Министр отметил, что башня представляет опасность для жизни людей, многие гости курорта, в частности дети, пытаются залезть на маяк.Пицундской маяк был построен в конце XIX века дирекцией маяков и лоции Черного и Азовского морей. Он расположен на самой крайней точке пицундского мыса. Его высота 36 метров.Маяк перестал работать в середине 1960-х годов, сегодня он признан аварийным. Металлический корпус маяка давно проржавел, и в нем образовалось множество пробоин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/poteryannyy-vo-vremeni-chto-proizoshlo-s-mayakom-v-pitsunde--1041574287.html

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