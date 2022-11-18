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https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/pitsundskoy-mayak-mozhet-byt-demontirovan-1042684328.html
Пицундской маяк может быть демонтирован
Пицундской маяк может быть демонтирован
Пицундской маяк перестал работать в середине 1960-х годов, сегодня он признан аварийным. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T10:35+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маяк на территории "Курорта Пицунда", возможно, будет демонтирован, об этом заявил министр туризма Теймураз Хишба.Министр отметил, что башня представляет опасность для жизни людей, многие гости курорта, в частности дети, пытаются залезть на маяк.Пицундской маяк был построен в конце XIX века дирекцией маяков и лоции Черного и Азовского морей. Он расположен на самой крайней точке пицундского мыса. Его высота 36 метров.Маяк перестал работать в середине 1960-х годов, сегодня он признан аварийным. Металлический корпус маяка давно проржавел, и в нем образовалось множество пробоин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/poteryannyy-vo-vremeni-chto-proizoshlo-s-mayakom-v-pitsunde--1041574287.html
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маяки, абхазия, пицунда, туризм
маяки, абхазия, пицунда, туризм

Пицундской маяк может быть демонтирован

10:35 18.11.2022 (обновлено: 10:58 18.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пицундский маяк
Пицундский маяк - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пицундской маяк перестал работать в середине 1960-х годов, сегодня он признан аварийным.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Маяк на территории "Курорта Пицунда", возможно, будет демонтирован, об этом заявил министр туризма Теймураз Хишба.

"Маловероятно, что маяк можно восстановить. Он, скорее всего, будет разрушен", – сказал он.

Министр отметил, что башня представляет опасность для жизни людей, многие гости курорта, в частности дети, пытаются залезть на маяк.
Потерянный во времени: что произошло с маяком в Пицунде - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2022
В Абхазии
Потерянный во времени: что произошло с маяком в Пицунде
18 сентября, 14:55
Пицундской маяк был построен в конце XIX века дирекцией маяков и лоции Черного и Азовского морей. Он расположен на самой крайней точке пицундского мыса. Его высота 36 метров.
Маяк перестал работать в середине 1960-х годов, сегодня он признан аварийным. Металлический корпус маяка давно проржавел, и в нем образовалось множество пробоин.
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