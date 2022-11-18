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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 ноября
Погода на территория Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T19:10+0300
2022-11-18T19:10+0300
2022-11-18T19:11+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами слабый дождь, в воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +13°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 ноября
19:10 18.11.2022 (обновлено: 19:11 18.11.2022)
Погода на территория Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами слабый дождь, в воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +13°С до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 60-80%.