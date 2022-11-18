https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-19-i-20-noyabrya-1042696162.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 ноября

Погода на территория Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу местами слабый дождь, в воскресенье без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +13°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии