https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/startovali-prodazhi-u-rossiyskikh-turoperatorov-na-otdykh-v-abkhazii-letom-2023-goda-1042666536.html
Стартовали продажи у российских туроператоров на отдых в Абхазии летом 2023 года
Стартовали продажи у российских туроператоров на отдых в Абхазии летом 2023 года
На абхазском направлении в продажу выставлено около 30% объектов. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T08:55+0300
2022-11-18T08:55+0300
2022-11-18T08:55+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. У российских туроператоров стартовали ранние продажи на отдых в Абхазии летом 2023 года, пишет Вестник Ассоциации туроператоров России. По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в рейтинге ранних продаж сейчас лидирует Абхазия. При этом в Абхазии большинство крупных объектов откроют раннее бронирование в середине января-начале февраля 2023 года.В ноябре продажи в республику стартовали у туроператоров "Дельфин", "Интурист", FUN&SUN.По данным туроператоров, в основном туристы выбирают в Абхазии качественные отели 3*, 4* и 5* с развитой инфраструктурой для семейного отдыха.Несмотря на рост цен в отелях, скидки по раннему бронированию еще позволяют забронировать тур по ценам 2022 года. Однако повышение цен на размещение летом 2023 года ожидаемо. В зависимости от направления, курорта и категории объекта, оно составляет в среднем от 5 до 20%.По данным участников туристического рынка, в ноябре в среднем размер скидки по раннему бронированию на летнее проживание на краснодарских курортах составляет 10 -20%, на абхазских – до 15%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/prodvigat-svoy-brend-kak-abkhazii-reklamirovat-turisticheskiy-potentsial-1042532369.html
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абхазия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых в абхазии, туристы
Стартовали продажи у российских туроператоров на отдых в Абхазии летом 2023 года
На абхазском направлении в продажу выставлено около 30% объектов.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. У российских туроператоров стартовали ранние продажи на отдых в Абхазии летом 2023 года, пишет Вестник Ассоциации туроператоров России.
По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, в рейтинге ранних продаж сейчас лидирует Абхазия.
"Абхазия в прошедшем летнем сезоне продалась рекордно быстро, поэтому на лето будущего года туры нужно бронировать заранее", – говорит эксперт.
При этом в Абхазии большинство крупных объектов откроют раннее бронирование в середине января-начале февраля 2023 года.
В ноябре продажи в республику стартовали у туроператоров "Дельфин", "Интурист", FUN&SUN.
По данным туроператоров, в основном туристы выбирают в Абхазии качественные отели 3*, 4* и 5* с развитой инфраструктурой для семейного отдыха.
Несмотря на рост цен в отелях, скидки по раннему бронированию еще позволяют забронировать тур по ценам 2022 года. Однако повышение цен на размещение летом 2023 года ожидаемо. В зависимости от направления, курорта и категории объекта, оно составляет в среднем от 5 до 20%.
По данным участников туристического рынка, в ноябре в среднем размер скидки по раннему бронированию на летнее проживание на краснодарских курортах составляет 10 -20%, на абхазских – до 15%.