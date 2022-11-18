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Торговый оборот сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудили Джопуа и Кобесова
Торговый оборот сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудили Джопуа и Кобесова
Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова была назначена на должность 24 августа этого года. 18.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-18T15:30+0300
2022-11-18T15:30+0300
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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Наращивание торгового оборота сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа с торгпредом РФ Залиной Кобесовой. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Он также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/investitsii-tovarooborot-i-sanktsii-eksklyuzivnoe-intervyu-torgpreda-rossii-v-abkhazii-1042668813.html
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торговля, экономика, абхазия, россия
торговля, экономика, абхазия, россия
Торговый оборот сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудили Джопуа и Кобесова
15:30 18.11.2022 (обновлено: 15:32 18.11.2022)
Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова была назначена на должность 24 августа этого года.
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Наращивание торгового оборота сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа с торгпредом РФ Залиной Кобесовой. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Джопуа особенно выделил вопросы развития экспорта цитрусовых и меда из Абхазии на российский рынок.
Он также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер.