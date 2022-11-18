https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/torgovyy-oborot-selkhozproduktsii-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-obsudili-dzhopua-i-kobesova-1042693559.html

Торговый оборот сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудили Джопуа и Кобесова

Торговый оборот сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудили Джопуа и Кобесова

Торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова была назначена на должность 24 августа этого года. 18.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-18T15:30+0300

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СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Наращивание торгового оборота сельхозпродукции между Абхазией и Россией обсудил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа с торгпредом РФ Залиной Кобесовой. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Он также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/investitsii-tovarooborot-i-sanktsii-eksklyuzivnoe-intervyu-torgpreda-rossii-v-abkhazii-1042668813.html

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