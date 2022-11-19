https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/big-bend-georgiya-garanyana-dal-kontsert-v-sukhume-1042710648.html
"Биг-бенд Георгия Гараняна" дал концерт в Сухуме
"Биг-бенд Георгия Гараняна" дал концерт в Сухуме
Концерт прошел в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия", который стартовал в 2010 году при поддержке министерств культуры двух стран. 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T21:38+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Коллектив из Краснодара "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступил с джазовым концертом в Абхазской государственной филармонии в Сухуме, 19 ноября.Ритмами джаза жители и гости абхазской столицы наслаждались совершенно бесплатно - вход был свободным. Концерт прошел в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия". Он стартовал в 2010 году при поддержке министерств культуры двух стран, и направлен на укрепление культурных связей между двумя странами. Вчера, 18 ноября, в рамках проекта в филармонии состоялся еще один концерт - на сцене перед абхазскими зрителями свои музыкальные таланты демонстрировал пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель XV Международного конкурса имени Чайковского в 2015 году Дмитрий Маслеев"Биг-бенд Георгия Гараняна" был создан в 1997 году. Это постоянно концертирующий оркестр, имеющий собственный репертуар, регулярные абонементы и собственный ежегодный джаз-фестиваль JJ-JAZZ.С 2010 года после смерти Георгия Гараняна оркестром руководи пианист, заслуженный артист Кубани Илья Филиппов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/blagotvoritelnyy-kontsert-v-mokvskom-sobore-1042492792.html
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абхазия, новости, музыка, культура
"Биг-бенд Георгия Гараняна" дал концерт в Сухуме
21:38 19.11.2022 (обновлено: 22:21 19.11.2022)
Концерт прошел в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия", который стартовал в 2010 году при поддержке министерств культуры двух стран.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Коллектив из Краснодара "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступил с джазовым концертом в Абхазской государственной филармонии в Сухуме, 19 ноября.
Ритмами джаза жители и гости абхазской столицы наслаждались совершенно бесплатно - вход был свободным.
Концерт прошел в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия". Он стартовал в 2010 году при поддержке министерств культуры двух стран, и направлен на укрепление культурных связей между двумя странами.
Вчера, 18 ноября, в рамках проекта в филармонии состоялся еще один концерт - на сцене перед абхазскими зрителями свои музыкальные таланты демонстрировал пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель XV Международного конкурса имени Чайковского в 2015 году Дмитрий Маслеев
"Биг-бенд Георгия Гараняна" был создан в 1997 году. Это постоянно концертирующий оркестр, имеющий собственный репертуар, регулярные абонементы и собственный ежегодный джаз-фестиваль JJ-JAZZ.
С 2010 года после смерти Георгия Гараняна оркестром руководи пианист, заслуженный артист Кубани Илья Филиппов.