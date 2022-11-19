https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/big-bend-georgiya-garanyana-dal-kontsert-v-sukhume-1042710648.html

"Биг-бенд Георгия Гараняна" дал концерт в Сухуме

"Биг-бенд Георгия Гараняна" дал концерт в Сухуме

Концерт прошел в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия", который стартовал в 2010 году при поддержке министерств культуры двух стран. 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T21:38+0300

2022-11-19T21:38+0300

2022-11-19T22:21+0300

в абхазии

абхазия

новости

музыка

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/13/1042705855_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0e2356f8e5d452fa80fbca945911e002.jpg

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Коллектив из Краснодара "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступил с джазовым концертом в Абхазской государственной филармонии в Сухуме, 19 ноября.Ритмами джаза жители и гости абхазской столицы наслаждались совершенно бесплатно - вход был свободным. Концерт прошел в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия". Он стартовал в 2010 году при поддержке министерств культуры двух стран, и направлен на укрепление культурных связей между двумя странами. Вчера, 18 ноября, в рамках проекта в филармонии состоялся еще один концерт - на сцене перед абхазскими зрителями свои музыкальные таланты демонстрировал пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель XV Международного конкурса имени Чайковского в 2015 году Дмитрий Маслеев"Биг-бенд Георгия Гараняна" был создан в 1997 году. Это постоянно концертирующий оркестр, имеющий собственный репертуар, регулярные абонементы и собственный ежегодный джаз-фестиваль JJ-JAZZ.С 2010 года после смерти Георгия Гараняна оркестром руководи пианист, заслуженный артист Кубани Илья Филиппов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/blagotvoritelnyy-kontsert-v-mokvskom-sobore-1042492792.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/muzykalnoe-serdtse-pitsundy-znamenitomu-organu-47-let-1042371669.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, музыка, культура