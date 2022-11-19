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https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-gaza-na-sakhaline-vyroslo-do-devyati-1042700509.html
Число погибших при взрыве газа на Сахалине выросло до девяти
Число погибших при взрыве газа на Сахалине выросло до девяти
Под завалами может находиться еще один человек, поиски продолжаются. 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T10:47+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до девяти, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко."На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо - дети", - написал он в своем Telegram-канале. Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Спасатели работают на месте происшествия, еще один человек может находиться под завалами.Взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки в поселке Тымовское на Сахалине около пяти утра по местному времени. Предварительной причиной происшествия назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/sem-chelovek-pogibli-pri-vzryve-gaza-na-sakhaline-1042699920.html
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новости, россия, в мире
новости, россия, в мире

Число погибших при взрыве газа на Сахалине выросло до девяти

10:47 19.11.2022
© Foto / Главное управление МЧС России по Сахалинской областиЗдание в Тымовске, где произошел взрыв газа
Здание в Тымовске, где произошел взрыв газа - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2022
© Foto / Главное управление МЧС России по Сахалинской области
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Под завалами может находиться еще один человек, поиски продолжаются.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до девяти, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.
"На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо - дети", - написал он в своем Telegram-канале.
Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Спасатели работают на месте происшествия, еще один человек может находиться под завалами.
Взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки в поселке Тымовское на Сахалине около пяти утра по местному времени. Предварительной причиной происшествия назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2022
Семь человек погибли при взрыве газа на Сахалине
09:55

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