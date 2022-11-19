https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-gaza-na-sakhaline-vyroslo-do-devyati-1042700509.html

Число погибших при взрыве газа на Сахалине выросло до девяти

Число погибших при взрыве газа на Сахалине выросло до девяти

Под завалами может находиться еще один человек, поиски продолжаются. 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T10:47+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Число погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до девяти, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко."На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо - дети", - написал он в своем Telegram-канале. Всего в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Спасатели работают на месте происшествия, еще один человек может находиться под завалами.Взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки в поселке Тымовское на Сахалине около пяти утра по местному времени. Предварительной причиной происшествия назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/sem-chelovek-pogibli-pri-vzryve-gaza-na-sakhaline-1042699920.html

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