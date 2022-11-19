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Семь человек погибли при взрыве газа на Сахалине
Семь человек погибли при взрыве газа на Сахалине
В подъезде пятиэтажки проживали 33 человека, поиски людей под завалами продолжаются. 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T09:55+0300
2022-11-19T09:55+0300
2022-11-19T09:55+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Семь человек погибли при взрыве газ в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, написал в своем Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.Ранее МЧС России сообщало, что в жилой пятиэтажке в Тымовском взорвался бытовой газ, из-за чего этажи с пятого по первый обрушились. В разрушенном подъезде проживали 33 человека, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают 59 человек и 13 единиц техники.Сообщается, что дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются, в качестве предварительной версии власти назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-irkutske-1042203925.html
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новости, в мире, россия
Семь человек погибли при взрыве газа на Сахалине
В подъезде пятиэтажки проживали 33 человека, поиски людей под завалами продолжаются.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik.
Семь человек погибли при взрыве газ в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, написал
в своем Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.
"По данным на 16.45 (8.45 по московскому времени - прим. ред), во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое - дети. Поиски еще троих жителей продолжаются", – написал Лимаренко.
Ранее МЧС России сообщало, что в жилой пятиэтажке в Тымовском взорвался бытовой газ, из-за чего этажи с пятого по первый обрушились. В разрушенном подъезде проживали 33 человека, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают 59 человек и 13 единиц техники.
Сообщается, что дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются, в качестве предварительной версии власти назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.