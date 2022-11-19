https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/rossiyskie-voyska-otbili-ataku-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1042703069.html

Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области

Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области

В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации России на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли уничтожено более 60... 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T15:50+0300

2022-11-19T15:50+0300

2022-11-19T15:57+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Российские войска сорвали атаки ротных тактических групп ВСУ усиленных наемниками, в районах Першотравневого, Кисловки и Крахмального в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Краасно-Лиманском направлении российские войска пресекли атаку двух украинских ротных тактических групп в направлении Червонопоповки и Площанки, уничтожили до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ДНР российские войска уничтожили более 120 бойцов противника, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены девять пунктов управления, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты десять украинских беспилотников в небе над ДНР и ЛНР. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/vs-rossii-nanesli-udar-po-obektam-voennogo-upravleniya-i-opk-ukrainy-1042692781.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/nastuplenie-rossiyskikh-voysk-na-zaporozhskom-napravlenii-1042696336.html

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