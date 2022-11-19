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Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации России на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли уничтожено более 60... 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T15:50+0300
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Российские войска сорвали атаки ротных тактических групп ВСУ усиленных наемниками, в районах Першотравневого, Кисловки и Крахмального в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Краасно-Лиманском направлении российские войска пресекли атаку двух украинских ротных тактических групп в направлении Червонопоповки и Площанки, уничтожили до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ДНР российские войска уничтожили более 120 бойцов противника, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены девять пунктов управления, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты десять украинских беспилотников в небе над ДНР и ЛНР. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/vs-rossii-nanesli-udar-po-obektam-voennogo-upravleniya-i-opk-ukrainy-1042692781.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
15:50 19.11.2022 (обновлено: 15:57 19.11.2022)
В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации России на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли уничтожено более 60 военнослужащих и наемников, три танка, одну боевую машину пехоты и два бронетранспортера.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik.
Российские войска сорвали атаки ротных тактических групп ВСУ усиленных наемниками, в районах Першотравневого, Кисловки и Крахмального в Харьковской области. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Таким образом, на Купянском направлении противник потерял до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одну боевую машину пехоты и два бронетранспортера.
На Краасно-Лиманском направлении российские войска пресекли атаку двух украинских ротных тактических групп в направлении Червонопоповки и Площанки, уничтожили до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
В ДНР российские войска уничтожили более 120 бойцов противника, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены девять пунктов управления, 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты десять украинских беспилотников в небе над ДНР и ЛНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники.