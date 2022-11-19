https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/sochinskim-rybakam-zapretili-lovit-malenkuyu-barabulku-1042707105.html

Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку

Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку

Обычно сезон ловли барабули стартует в начале сентября, но 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T19:54+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Росрыболовство запретило ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего госинспектора Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.По словам Голуба, сезон ловли черноморской барабули в Сочи обычно стартует с началом осени, тогда рыба набирает вес и становится достаточно "жирной". Однако в этом году из-за климатических условий он сдвинулся на пару месяцев и сейчас в самом разгаре - рыбаки активно собираются на волнорезах для ловли небольшой, но вкусной рыбки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/klevoe-mesto-rybalka-na-sukhumskom-pirse-1037533645.html

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