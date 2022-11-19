Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/sochinskim-rybakam-zapretili-lovit-malenkuyu-barabulku-1042707105.html
Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку
Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку
Обычно сезон ловли барабули стартует в начале сентября, но 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T19:54+0300
2022-11-19T19:54+0300
сочи
рыболовство
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037540113_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d972b3968b747202d5042bf8838e3e45.jpg
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Росрыболовство запретило ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего госинспектора Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.По словам Голуба, сезон ловли черноморской барабули в Сочи обычно стартует с началом осени, тогда рыба набирает вес и становится достаточно "жирной". Однако в этом году из-за климатических условий он сдвинулся на пару месяцев и сейчас в самом разгаре - рыбаки активно собираются на волнорезах для ловли небольшой, но вкусной рыбки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/klevoe-mesto-rybalka-na-sukhumskom-pirse-1037533645.html
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0b/1037540113_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fa23c7e4adebecd110b66f892b39866.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сочи, рыболовство, новости
сочи, рыболовство, новости

Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку

19:54 19.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Рыбаки на Сухумском причале
Рыбаки на Сухумском причале - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Обычно сезон ловли барабули стартует в начале сентября, но
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Росрыболовство запретило ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего госинспектора Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.
"Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это необходимо, чтобы сохранить улов на следующий год", - сказал Голуб.
По словам Голуба, сезон ловли черноморской барабули в Сочи обычно стартует с началом осени, тогда рыба набирает вес и становится достаточно "жирной". Однако в этом году из-за климатических условий он сдвинулся на пару месяцев и сейчас в самом разгаре - рыбаки активно собираются на волнорезах для ловли небольшой, но вкусной рыбки.
Рыбаки на Сухумском причале - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2022
В Абхазии
Клевое место: рыбалка на сухумском пирсе
11 февраля, 15:01
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0