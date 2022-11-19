https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/sochinskim-rybakam-zapretili-lovit-malenkuyu-barabulku-1042707105.html
Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку
Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку
Обычно сезон ловли барабули стартует в начале сентября, но 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T19:54+0300
2022-11-19T19:54+0300
2022-11-19T19:54+0300
сочи
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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Росрыболовство запретило ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего госинспектора Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.По словам Голуба, сезон ловли черноморской барабули в Сочи обычно стартует с началом осени, тогда рыба набирает вес и становится достаточно "жирной". Однако в этом году из-за климатических условий он сдвинулся на пару месяцев и сейчас в самом разгаре - рыбаки активно собираются на волнорезах для ловли небольшой, но вкусной рыбки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/klevoe-mesto-rybalka-na-sukhumskom-pirse-1037533645.html
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сочи, рыболовство, новости
сочи, рыболовство, новости
Сочинским рыбакам запретили ловить маленькую барабульку
Обычно сезон ловли барабули стартует в начале сентября, но
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik
. Росрыболовство запретило ловить барабулю размером менее 8,5 сантиметра у берегов Сочи, сообщает РИА Новости
со ссылкой на старшего госинспектора Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Росрыболовства Геннадий Голуб.
"Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это необходимо, чтобы сохранить улов на следующий год", - сказал Голуб.
По словам Голуба, сезон ловли черноморской барабули в Сочи обычно стартует с началом осени, тогда рыба набирает вес и становится достаточно "жирной". Однако в этом году из-за климатических условий он сдвинулся на пару месяцев и сейчас в самом разгаре - рыбаки активно собираются на волнорезах для ловли небольшой, но вкусной рыбки.