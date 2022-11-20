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На страже государства: 30 лет погранотряду СГБ Абхазии
На страже государства: 30 лет погранотряду СГБ Абхазии
20 ноября 1992 года министр обороны Абхазии Владимир Аршба подписал указ о формировании погранотряда. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T14:24+0300
2022-11-20T14:24+0300
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Абхазские пограничные войска были созданы незадолго после начала Отечественной войны народа Абхазии. Это случилось после освобождения Гагрского района от войск госсовета Грузии - возникла необходимость охранять границу Абхазии по реке Псоу. Эта обязанность была возложена на 120 солдат и 30 офицеров.Постепенно их число выросло до 200 человек, которые охраняли три погранзаставы - до Псоу, Сальму и Аибгу. Сегодня абхазские пограничники охраняют сухопутные и морские рубежи Родины общей протяженностью 621 километр. Информация о численном составе войск не разглашается - она секретна.Подробнее о том, как создавался погранотряд и какие изменения претерпел за 30 лет, читайте в материале Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
На страже государства: 30 лет погранотряду СГБ Абхазии
14:24 20.11.2022 (обновлено: 14:46 20.11.2022)
20 ноября 1992 года министр обороны Абхазии Владимир Аршба подписал указ о формировании погранотряда.
Абхазские пограничные войска были созданы незадолго после начала Отечественной войны народа Абхазии.
Это случилось после освобождения Гагрского района от войск госсовета Грузии - возникла необходимость охранять границу Абхазии по реке Псоу. Эта обязанность была возложена на 120 солдат и 30 офицеров.
Постепенно их число выросло до 200 человек, которые охраняли три погранзаставы - до Псоу, Сальму и Аибгу.
Сегодня абхазские пограничники охраняют сухопутные и морские рубежи Родины общей протяженностью 621 километр. Информация о численном составе войск не разглашается - она секретна.
Подробнее о том, как создавался погранотряд и какие изменения претерпел за 30 лет, читайте в материале Sputnik
.