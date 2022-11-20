https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/na-strazhe-gosudarstva-30-let-pogranotryadu-abkhazii-1042718689.html

На страже государства: 30 лет погранотряду СГБ Абхазии

На страже государства: 30 лет погранотряду СГБ Абхазии

20 ноября 1992 года министр обороны Абхазии Владимир Аршба подписал указ о формировании погранотряда. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T14:24+0300

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Абхазские пограничные войска были созданы незадолго после начала Отечественной войны народа Абхазии. Это случилось после освобождения Гагрского района от войск госсовета Грузии - возникла необходимость охранять границу Абхазии по реке Псоу. Эта обязанность была возложена на 120 солдат и 30 офицеров.Постепенно их число выросло до 200 человек, которые охраняли три погранзаставы - до Псоу, Сальму и Аибгу. Сегодня абхазские пограничники охраняют сухопутные и морские рубежи Родины общей протяженностью 621 километр. Информация о численном составе войск не разглашается - она секретна.Подробнее о том, как создавался погранотряд и какие изменения претерпел за 30 лет, читайте в материале Sputnik.

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