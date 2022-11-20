https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/chasovye-rodiny-pogranotryadu-abkhazii-ispolnilos-30-let-1042669759.html

Часовые Родины: погранотряду СГБ Абхазии исполнилось 30 лет

Часовые Родины: погранотряду СГБ Абхазии исполнилось 30 лет

20 ноября 1992 года были созданы пограничные войска Республики Абхазия. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T09:56+0300

2022-11-20T09:56+0300

2022-11-20T14:47+0300

в абхазии

пограничники

абхазия

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О том, какой путь прошло ведомство, в каких условиях оно создавалось, читайте в материале Sputnik.SputnikПограничные войска Абхазии создавались в тяжелых условиях Отечественной войны народа Абхазии. После освобождения Гагрского района, когда абхазские войска вышли на границу с Россией по реке Псоу, встала необходимость охранять западные рубежи.Как вспоминал в одном из своих интервью комиссар пограничных войск Абхазии в период Отечественной войны Георгий Думава, формировать погранвойска в условиях войны и нехватки финансов оказалось архисложной задачей. К тому же, ощущалась нехватка специалистов, начались поиски профессионалов. Постепенно в погранотряд набралось до 200 человек. Сначала были созданы три заставы - Псоу, Сальма и Аибга.В апреле 1993 года пограничные войска перешли в подчинение Службы государственной безопасности.Тяжелый послевоенный периодПосле освобождения Абхазии от грузинских войск перед пограничниками встала новая задача – охрана государственной границы по реке Ингур. Как отмечает замкомандира дивизиона Алхас Габуния, из-за большой протяженности границы и недостаточной укомплектованности личного состава пограничники несли службу вместе с подразделениями Вооруженных сил, МВД и резервистами.Первый контрольно-пропускной пункт на реке Ингур появился уже в 1995 году. Такое решение было принято президентом Владиславом Ардзинба для "правового обеспечения режима Государственной границы"."Самыми тяжелыми для пограничных войск оказались послевоенные годы. Пограничникам приходилось пресекать множество нарушений государственной границы по реке Ингур. Были регулярные боестолкновения пограничных подразделений с грузинскими диверсионными группами. Были систематические обстрелы наших застав террористическими группами противника", – отметил Алхас Габуния.Пограничники принимали участие и в отражении вторжения вооруженных грузинских формирований в Галский район в 1998 году, и защищали страну при попытке захвата Кодорского ущелья грузинскими террористами в 2001 году.Развитие и расширениеПостепенно, по словам Алхаса Габуния, ведомство развивалось и расширялось. В 2007 году из состава Минобороны Абхазии погранотряду были переданы военно-морские силы республики.После освобождения верхней части Кодорского ущелья в 2008 году погранотряд приступил к охране госграницы в ущелье. Там были открыты две заставы – Птыш и Южный приют.Согласно договору с Российской Федерацией, в 2008 году охрана государственной границы на абхазо-грузинском участке была делегирована российскому Пограничному управлению."Сегодня погранотряд ведет службу, начиная от морских рубежей - это 12 миль до нейтральных вод, заканчивая горными участками. Со стороны морского направления охрана ведется совместно с погранслужбой ФСБ России. В горной местности у нас есть оборудованные заставы на Аибге, на Ауадхаре, Псху, а также две заставы в Кодорском ущелье – Птыш и Южный приют", – добавил Габуния.В совокупности абхазские пограничники охраняют сухопутные и морские рубежи протяженностью 621 километр. Информация о численном составе войск не разглашается - она секретна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/bzhaniya-pozdravil-pogranichnyy-otryad-sgb-s-30-letiem-so-dnya-obrazovaniya-1042691425.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210812/Vozvraschenie-Kodora-kak-vosstanovili-tselostnost-Abkhazii-1033021063.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rezhim-perekhoda-kto-i-kak-mozhet-peresekat-abkhazo-gruzinskuyu-granitsu-1041495659.html

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пограничники, абхазия