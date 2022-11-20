https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-21-noyabrya-1042722053.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 ноября

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон с теплыми массами воздуха. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T19:02+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В понедельник, 21 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

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