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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 ноября
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон с теплыми массами воздуха. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T19:02+0300
2022-11-20T19:02+0300
2022-11-20T19:02+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В понедельник, 21 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 ноября
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять южный циклон с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В понедельник, 21 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.