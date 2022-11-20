https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tsekh-po-sborke-dvigateley-dlya-ukrainskikh-samoletov-1042721316.html
Российские войска уничтожили цех по сборке двигателей для украинских самолетов
Российские войска уничтожили цех по сборке двигателей для украинских самолетов
Российские войска продолжают ведение специальной военной операции на Украине. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T16:41+0300
2022-11-20T16:41+0300
2022-11-20T16:41+0300
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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Российские воздушно-космические войска нанесли удар по цеху оборонного предприятия "Мотор-Сич" в Запорожье, сообщает Минобороны России.На Купянском направлении скоплениям сил противника российские войска наносили поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки на данном направлении было уничтожено более 20 бойцов противника, один бронетранспортер и два пикапа. На Красно-Лиманском направлении были сорваны попытки трех украинских ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной. Кроме того, безуспешной была и попытка противника атаковать российские войска в направлении Коломыйчихи в ЛНР. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. За сутки на этом направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.На Южно-Донецком направлении российская армия сорвала контратаку ВСУ в направлении Славного, Павловки, Ровнополь и Времевки. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих убитыми и раненными, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.Минобороны России также сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах. Также в районе населенного пункта Краматорск в ДНР высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня "HIMARS". В ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал жилые районы в Белгородской области.. Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 американского производства и более десяти украинских военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО России за сутки сбито шесть украинских беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/rossiyskie-voyska-otbili-ataku-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1042703069.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-ukraine-tsel--voyna-do-poslednego-ukraintsa-1042684478.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили цех по сборке двигателей для украинских самолетов
Российские войска продолжают ведение специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik.
Российские воздушно-космические войска нанесли удар по цеху оборонного предприятия "Мотор-Сич" в Запорожье, сообщает
Минобороны России.
Ведомство уточняет, что на заводе собирали двигатели для украинской авиатехники.
На Купянском направлении скоплениям сил противника российские войска наносили поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки на данном направлении было уничтожено более 20 бойцов противника, один бронетранспортер и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении были сорваны попытки трех украинских ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной. Кроме того, безуспешной была и попытка противника атаковать российские войска в направлении Коломыйчихи в ЛНР. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. За сутки на этом направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении российская армия сорвала контратаку ВСУ в направлении Славного, Павловки, Ровнополь и Времевки. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих убитыми и раненными, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.
Минобороны России также сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.
Также в районе населенного пункта Краматорск в ДНР высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал жилые районы в Белгородской области.. Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 американского производства и более десяти украинских военнослужащих.
Кроме того, средствами ПВО России за сутки сбито шесть украинских беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха".