Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tsekh-po-sborke-dvigateley-dlya-ukrainskikh-samoletov-1042721316.html
Российские войска уничтожили цех по сборке двигателей для украинских самолетов
Российские войска уничтожили цех по сборке двигателей для украинских самолетов
Российские войска продолжают ведение специальной военной операции на Украине. 20.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-20T16:41+0300
2022-11-20T16:41+0300
россия
военная спецоперация рф в донбассе
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042101174_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dd8eb7cb5acc214aa5d1971820141595.jpg
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Российские воздушно-космические войска нанесли удар по цеху оборонного предприятия "Мотор-Сич" в Запорожье, сообщает Минобороны России.На Купянском направлении скоплениям сил противника российские войска наносили поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки на данном направлении было уничтожено более 20 бойцов противника, один бронетранспортер и два пикапа. На Красно-Лиманском направлении были сорваны попытки трех украинских ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной. Кроме того, безуспешной была и попытка противника атаковать российские войска в направлении Коломыйчихи в ЛНР. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. За сутки на этом направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.На Южно-Донецком направлении российская армия сорвала контратаку ВСУ в направлении Славного, Павловки, Ровнополь и Времевки. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих убитыми и раненными, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.Минобороны России также сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах. Также в районе населенного пункта Краматорск в ДНР высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня "HIMARS". В ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал жилые районы в Белгородской области.. Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 американского производства и более десяти украинских военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО России за сутки сбито шесть украинских беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/rossiyskie-voyska-otbili-ataku-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1042703069.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/zasedanie-kontaktnoy-gruppy-po-ukraine-tsel--voyna-do-poslednego-ukraintsa-1042684478.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042101174_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_627d15b3176796e5ab88d0da5bf2bbb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили цех по сборке двигателей для украинских самолетов

16:41 20.11.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Российские войска продолжают ведение специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Российские воздушно-космические войска нанесли удар по цеху оборонного предприятия "Мотор-Сич" в Запорожье, сообщает Минобороны России.
Ведомство уточняет, что на заводе собирали двигатели для украинской авиатехники.
На Купянском направлении скоплениям сил противника российские войска наносили поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки на данном направлении было уничтожено более 20 бойцов противника, один бронетранспортер и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении были сорваны попытки трех украинских ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной. Кроме того, безуспешной была и попытка противника атаковать российские войска в направлении Коломыйчихи в ЛНР. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. За сутки на этом направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении российская армия сорвала контратаку ВСУ в направлении Славного, Павловки, Ровнополь и Времевки. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих убитыми и раненными, два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.
Минобороны России также сообщает, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.
Военная подготовка мобилизованных в Свердловской области - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Вчера, 15:50
Также в районе населенного пункта Краматорск в ДНР высокоточными ракетами ВКС России уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в Харьковской области, который обстреливал жилые районы в Белгородской области.. Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 американского производства и более десяти украинских военнослужащих.
Кроме того, средствами ПВО России за сутки сбито шесть украинских беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха".
Люди идут рядом с монументом Родина-мать в музее под открытым небом Второй мировой войны в Киеве во время первого снегопада - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Заседание Контактной группы по Украине: цель – война до последнего украинца
17 ноября, 20:35
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0