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Украинский обстрел повредил стратегические объекты Запорожской АЭС

Украинский обстрел повредил стратегические объекты Запорожской АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T13:37+0300

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СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Массированный обстрел со стороны Украины повредил стратегические объекты Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника генерального директора "Росэнергоатома" Рената Карчаа.Карчаа добавил, что украинская армия наносила удары непосредственно по территории станции и добавил, что, по его сведениями, никто из работников станции при обстреле не пострадал. Запорожская атомная электростанция, находящаяся в Энергодаре, с марта 2022 года находится под охраной российских военных. Несмотря на опасность техногенной катастрофы, украинские войска регулярно обстреливают станцию, рядом с нею не раз пытался высадиться украинский десант. 5 октября 2022 года президент Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/zapad-blagoslovil-kiev-na-yadernuyu-provokatsiyu-1042231949.html

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