https://sputnik-abkhazia.ru/20221025/zapad-blagoslovil-kiev-na-yadernuyu-provokatsiyu-1042231949.html

Запад благословил Киев на ядерную провокацию

Запад благословил Киев на ядерную провокацию

Российские власти заявляют о том, что Киев намерен использовать "грязную бомбу" на собственной территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия... 25.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-25T09:48+0300

2022-10-25T09:48+0300

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Под конец октября эмоциональный фон международных новостей не стал светлее ни на йоту, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Вчера Министерство обороны России выступило с официальным докладом, который нисколько не внушил дополнительного оптимизма. Киев тут же, кратно наращивая информационную громкость и плотность публикаций, бросился опровергать данное заявление, привычно переложив все с больной головы на здоровую, то есть обвинив уже Россию в подготовке к нанесению ядерного удара. Об этом чуть ниже, а пока хотелось бы напомнить ряд ключевых положений из раздела физики и фактов недавней истории.Сам термин "грязная бомба", как ни странно, родился за несколько лет до фактического начала работ по первому в истории обогащению урана до оружейного состояния. Идею сформулировал американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, который силой своего провидения на три года опередил запуск опытного реактора в рамках исторического проекта "Манхэттен". При этом в отличие от своего "чистого" собрата, который продемонстрировал свою убийственную разрушительную мощь над японскими городами Хиросима и Нагасаки, "грязный" ядерный боеприпас так и остался в разделе допустимой и осуществимой теории. Однозначно, к счастью.Имея радиоактивную начинку, "грязная бомба" при этом кардинально отличается от войсковых атомных боеприпасов по механике своего действия. В последних инициирующий заряд взрывчатого вещества запускает цепную реакцию деления атомного ядра, что в комплексе вызывает и разрушительный механический удар воздушной массы, и сильнейшие электромагнитные возмущения, способные вывести из строя электронику, и последующее заражение территории радиоактивными продуктами полураспада. В результате подрыва штатного ядерного боеприпаса формируются изотопы стронций-89, стронций-90, цезий-137, цинк-64 и тантал-181, которые проникают в почву, воду и организм человека, вызывая при крупных дозах лучевую болезнь, а при более слабом воздействии они становятся причиной тяжелых заболеваний крови и костного мозга. Малоизвестная особенность заключается в том, что основная часть вышеупомянутых изотопов имеет довольно непродолжительный период полураспада и уже буквально через пять-десять лет подвергшуюся удару территорию можно вновь заселять. В качестве примера можно привести все те же Хиросиму и Нагасаки: жители вернулись и начали восстанавливать свои города уже через четыре года после американского удара.Создание классической ядерной бомбы чрезвычайно трудо-, науко- и ресурсозатратно. Даже сегодня лишь очень немногие государства вышли на тот уровень научно-технического потенциала, который позволяет обогащать уран до оружейного состояния, а также изготавливать тактические и стратегические средства доставки. Страны, обладающие ядерным оружием, чутко стерегут свои атомные секреты и всячески, с поразительным единодушием, душат любые попытки расширения списка. Впрочем, это не помешало той же КНДР разработать и реализовать собственную ядерную программу.В свою очередь, "грязная" атомная бомба чрезвычайно привлекательна для слабых или регрессирующих стран, как, например, Украина, именно тем, что не требует наличия мощного научно-производственного кластера. Достаточно лишь иметь некоторый запас радиационных материалов или отходов и относительно примитивное средство доставки, скажем, аналог противокорабельной ракеты. В данном случае боевая часть ракеты или артиллерийского снаряда применяется не для запуска цепной реакции деления, а исключительно для распыления и максимального разноса опасных веществ. Хоть и предельно примитивный, данный метод позволяет использовать неограниченную номенклатуру радиоактивных элементов, включая те, чей период полураспада исчисляется сотнями и даже тысячами лет. То есть территория, над которой будет взорван боеприпас с контейнером, заполненным условным ураном, будет гарантированно заражена на многие поколения вперед. И почвы, и водоносные слои, и растительный покров. Потому на применение подобной бомбы может пойти только тот, кто либо до слепоты ненавидит своего противника, либо готов на любые жертвы, включая потерю собственных территорий и здоровья граждан.В случае с Украиной оба условия сошлись в одной точке пространства и времени.Когда сегодня Владимир Зеленский, играя на камеру честное трагическое лицо, говорит, что Украина никогда даже не мыслила о ядерном оружии, он врет. Потому что еще 19 февраля 2022 года, то есть до начала СВО, на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе он заявил, что Киев оставляет за собой неоспоримое право восстановить собственный ударный ядерный потенциал. На протяжении последующих месяцев специальной операции он требовал от своих западных спонсоров нанести упреждающий ядерный удар по России, хотя последняя ни разу, нигде и никогда на официальном уровне не заявляла о готовности первой нанести аналогичный удар. Фактически президент Зеленский требует развязать ядерную войну, совершенно игнорируя давно доказанный факт, что в результате обмена трансконтинентальными баллистическими приветами на планете не останется ничего живого. Ненависть к России и россиянам у украинского лидера столь велика, что он под эту дудку готов уничтожить все человечество.Столь же критически стоит воспринимать и утверждения украинской стороны, что у нее нет желания и физической возможности изготовить "грязную бомбу".Даже самый поверхностный анализ карты нанесения ракетно-бомбовых ударов в процессе СВО показывает, что Москва на данный момент не поразила ни одно опасное предприятие, так или иначе способное участвовать в процессе производства заряда. Чего как раз не скажешь об Украине.Только по Запорожской АЭС вооруженные формирования Киева нанесли 29 ударов с использованием всевозможных артиллерийских систем, еще десять раз станция подвергалась обстрелам при помощи беспилотников. В районе АЭС четырежды высаживался украинский речной десант, который с потерями отбрасывался подразделениями Росгвардии, в сферу ответственности которых входит защита и оборона самой мощной атомной электростанции Европы.Генерал-лейтенант Кириллов четко указывает на исполнителей проекта. Среди предприятий названы Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области, где еще со времен Союза ведется промышленная добыча и обогащение урана для нужд украинской энергетики. В этом же списке Приднепровский химзавод в Днепродзержинске, где уже почти семьдесят лет производят урановые соли, а также технологические растворы из шлаков, получаемых при выплавке уранжелезосодержащих руд. В местных хвостохранилищах, только по подтвержденным данным, находится порядка 40 миллионов тонн твердых радиоактивных отходов.При этом в распоряжении Киева есть и другие резервы. Например, в киевском Институте ядерных исследований при Академии наук совершенно спокойно функционирует реактор ВВР-М (пучковый водо-водяной, бассейнового типа), а в Харькове также с советских времен работает физико-технический институт, принимавший участие в таких проектах, как создание термоядерной установки "Ураган". Оба предприятия все эти годы продолжали исследования поведения радиоактивных материалов и изотопов.Если открыть западную прессу и поискать публикации на заданную тему, мы в самом прямом смысле не найдем ни одной статьи, где заявление российской стороны рассматривалось хотя бы нейтрально. Западная машина пропаганды отвергает любые доводы и факты нашего Министерства обороны, заранее обмазывая российскую сторону самой черной краской. Якобы это Москва готовится к нанесению удара тактическим ядерным боеприпасом, собираясь таким образом еще больше повысить градус противостояния на линии соприкосновения. При этом ни один прокиевский журналист так и не смог родить внятную концепию, зачем же это России нужно. Луганская, Запорожская и Херсонская области освобождены практически полностью, Донецкая более чем наполовину. Российские войска укрепились на новых границах и занимаются комплексной фортификацией с явно читаемой задачей остановить наступательные порывы украинской армии. Москве просто незачем взвинчивать ставки до небес, провоцируя третью мировую войну, чреватую тотальной аннигиляцией.А вот у Киева таких оснований полным полно.После некоторых успехов в Харьковской области дальнейшее продвижение войск застопорилось и "победоносное освобождение" Луганской области так и осталось на картах украинских генералов. В степях Херсона и под Николаевом ситуация еще хуже. Даже самые одиозные украинские ресурсы признают катастрофические потери, что уже понесли ВСУ, пытаясь развить оперативные успехи. В Киеве прекрасно понимают, что по мере насыщения российских подразделений пополнением из числа мобилизованных вероятность прорыва фронта и захвата таких крупных городов, как Херсон, является полнейшей и кровавой утопией.А ведь на носу зима, которую глава "Нафтогаза" уже назвал самой тяжелой в истории Украины, так как страну ждет тотальный дефицит тепла и электричества. Потому нужно торопиться, надо срочно втащить в драку на помощь поредевшим и замерзающим в блиндажах украинским военным солдат НАТО. С точки зрения очень условной западной законности сделать это можно, сымитировав российский ядерный удар. Ни на что другое западный военный блок просто не среагирует.На Западе нам давно сформировали образ кровожадных маньяков, мечтающих раскатать Европу и Америку в радиоактивную пыль. Полнейшая чушь, конечно же, но, учитывая нарастающий шквал геополитической истерики, остается, в свою очередь, надеяться, что Брюссель с Вашингтоном не решат отгородиться от новой России полосой радиоактивной пустоши и до применения грязных приемов таки не дойдет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

мнение, авторы, россия, украина