https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-gaza-v-zhilom-dome-na-sakhaline-vyroslo-do-desyati-1042731095.html

Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти

Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти

Из-за взрыва баллонов с газом в многоэтажке в Тымовском обрушился целый подъезд, еще одному угрожает опасность обрушения. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Число погибших от взрыва газа в жилой пятиэтажке на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщили власти региона в своем Telegram-канале.В субботу, 19 ноября, в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв, обрушивший в все пять этажей многоквартирного дома. Дом не был газифицирован, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.Более суток спасатели разбирали завалы, под которыми могли находиться люди. Всего в подъезде жили 33 человека, погибли 10, четверо из них – дети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/sem-chelovek-pogibli-pri-vzryve-gaza-na-sakhaline-1042699920.html

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