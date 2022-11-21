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Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
Из-за взрыва баллонов с газом в многоэтажке в Тымовском обрушился целый подъезд, еще одному угрожает опасность обрушения. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T11:06+0300
2022-11-21T11:06+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Число погибших от взрыва газа в жилой пятиэтажке на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщили власти региона в своем Telegram-канале.В субботу, 19 ноября, в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв, обрушивший в все пять этажей многоквартирного дома. Дом не был газифицирован, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.Более суток спасатели разбирали завалы, под которыми могли находиться люди. Всего в подъезде жили 33 человека, погибли 10, четверо из них – дети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/sem-chelovek-pogibli-pri-vzryve-gaza-na-sakhaline-1042699920.html
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новости, в мире
Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти
11:06 21.11.2022 (обновлено: 11:22 21.11.2022)
Из-за взрыва баллонов с газом в многоэтажке в Тымовском обрушился целый подъезд, еще одному угрожает опасность обрушения.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Число погибших от взрыва газа в жилой пятиэтажке на Сахалине увеличилось до десяти человек, сообщили
власти региона в своем Telegram-канале.
"Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Тымовском выросло до десяти", — говорится в сообщении.
В субботу, 19 ноября, в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв, обрушивший в все пять этажей многоквартирного дома. Дом не был газифицирован, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Более суток спасатели разбирали завалы, под которыми могли находиться люди. Всего в подъезде жили 33 человека, погибли 10, четверо из них – дети.