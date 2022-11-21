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Депутат Госдумы призвал коллег перевести зарплату на нужды спецоперации
Депутат Госдумы призвал коллег перевести зарплату на нужды спецоперации
Деньги от депутатов могут пойти на поддержку бойцов в зоне спецопераций или на гуманитарную помощь жителям новых российских регионов. 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T16:52+0300
2022-11-21T16:52+0300
2022-11-21T16:56+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев заявил, что его коллегам стоит отказаться от свой зарплаты за месяц и перевести эту сумму на нужды специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Хамзаева.Хамзаев добавил, что помогает военным из Дагестана с первого дня спецоперации. Он добавил, что глава республики выступил с идеей открытия централизованного счета, на который в марте команда Хамзаева внесла около двух миллионов рублей.Кроме того, парламентарий добавил, что ведется работа и по адресной закупке всего необходимого для военнослужащих, участвующих в спецоперации.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, российский президент Владимир Путин назвал одной из целей операции защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/rossiyskie-voyska-unichtozhili-soldat-vsu-perepravlyavshikhsya-na-levoberezhe-dnepra-1042734534.html
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новости, госдума, россия
Депутат Госдумы призвал коллег перевести зарплату на нужды спецоперации
16:52 21.11.2022 (обновлено: 16:56 21.11.2022)
Деньги от депутатов могут пойти на поддержку бойцов в зоне спецопераций или на гуманитарную помощь жителям новых российских регионов.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев заявил, что его коллегам стоит отказаться от свой зарплаты за месяц и перевести эту сумму на нужды специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление Хамзаева.
"Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях (поддержка солдат в зоне спецоперации, гумпомощь жителям новых территорий - прим.). Они есть как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях", – сообщил парламентарий журналистам.
Хамзаев добавил, что помогает военным из Дагестана с первого дня спецоперации. Он добавил, что глава республики выступил с идеей открытия централизованного счета, на который в марте команда Хамзаева внесла около двух миллионов рублей.
Кроме того, парламентарий добавил, что ведется работа и по адресной закупке всего необходимого для военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, российский президент Владимир Путин назвал одной из целей операции защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от действий киевского режима.