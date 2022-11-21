https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/deputat-gosdumy-prizval-kolleg-perevesti-zarplatu-na-nuzhdy-spetsoperatsii-1042738970.html

Депутат Госдумы призвал коллег перевести зарплату на нужды спецоперации

Депутат Госдумы призвал коллег перевести зарплату на нужды спецоперации

Деньги от депутатов могут пойти на поддержку бойцов в зоне спецопераций или на гуманитарную помощь жителям новых российских регионов. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-21T16:52+0300

2022-11-21T16:52+0300

2022-11-21T16:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев заявил, что его коллегам стоит отказаться от свой зарплаты за месяц и перевести эту сумму на нужды специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Хамзаева.Хамзаев добавил, что помогает военным из Дагестана с первого дня спецоперации. Он добавил, что глава республики выступил с идеей открытия централизованного счета, на который в марте команда Хамзаева внесла около двух миллионов рублей.Кроме того, парламентарий добавил, что ведется работа и по адресной закупке всего необходимого для военнослужащих, участвующих в спецоперации.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя о ее начале, российский президент Владимир Путин назвал одной из целей операции защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/rossiyskie-voyska-unichtozhili-soldat-vsu-perepravlyavshikhsya-na-levoberezhe-dnepra-1042734534.html

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