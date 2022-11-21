https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/rossiyskie-voyska-unichtozhili-soldat-vsu-perepravlyavshikhsya-na-levoberezhe-dnepra-1042734534.html

Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ, переправлявшихся на левобережье Днепра

Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ, переправлявшихся на левобережье Днепра

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу приказал организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра. 21.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-21T14:44+0300

2022-11-21T14:44+0300

2022-11-21T16:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

украина

в мире

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/15/1039710513_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_af6b8daa55584274ee9f3cf1ae24cbc5.jpg

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся переправиться на катере на левобережье Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены пункты управления ВСУ в Харьковской области, Запорожской области и ДНР, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах. Кроме того, в районе Краматорска в ДНР был уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ, а в районе населенного пункта Пыльная в Харьковской области на огневых позициях были уничтожены две установки РСЗО "Ураган", из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.Средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили 11 украинских снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха".На Южно-Донецком направлении российские войска остановили контратаку ВСУ и отбросили противника на исходные позиции. За сутки украинская сторона потеряла на этом направлении более 70 бойцов убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей.На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ российские войска сорвали попытку противника атаковать в направлении Куземовки в ЛНР. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа. На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии были рассеяны подразделения ВСУ, пытавшиеся атаковать в направлении населенных пунктов Голиково и Червонопоповка. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/voennyy-istorik-rasskazal-ob-istokakh-i-opasnosti-ukrainskogo-natsionalizma-1042733471.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tsekh-po-sborke-dvigateley-dlya-ukrainskikh-samoletov-1042721316.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина, в мире, донбасс, министерство обороны рф