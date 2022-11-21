https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/pitsunda-voshla-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-osennego-glempinga-1042730546.html

Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга

Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга

Глэмпинг (производное от "гламурный кэмпинг") – вид отдыха на природе, но с привычным комфортом и отельным обслуживанием. Туристам предоставляются удобные... 21.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Пицунда вошла в десятку самых востребованных направлений для глэмпинга среди российских туристов, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Пицунда заняла девятое место в рейтинге, но стала единственным зарубежным направлением, вошедшим в список.В списке лидируют южные направления, что неудивительно для осени. Самыми популярными пунктами назначения стали Анапа, Архыз и Сочи. Самым дорогим направлением стала Карелия – средняя стоимость в глэмпинге в Лахденпохье обойдется путешественникам более чем в семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением стал Сочи – там можно отдохнуть, в среднем заплатив за ночь чуть больше двух тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/vsesoyuznaya-mechta-kakie-znamenitosti-poseschali-pitsundu-1042465156.html

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