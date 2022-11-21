https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/pitsunda-voshla-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-osennego-glempinga-1042730546.html
Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга
Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга
Глэмпинг (производное от "гламурный кэмпинг") – вид отдыха на природе, но с привычным комфортом и отельным обслуживанием. Туристам предоставляются удобные... 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T11:50+0300
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СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Пицунда вошла в десятку самых востребованных направлений для глэмпинга среди российских туристов, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Пицунда заняла девятое место в рейтинге, но стала единственным зарубежным направлением, вошедшим в список.В списке лидируют южные направления, что неудивительно для осени. Самыми популярными пунктами назначения стали Анапа, Архыз и Сочи. Самым дорогим направлением стала Карелия – средняя стоимость в глэмпинге в Лахденпохье обойдется путешественникам более чем в семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением стал Сочи – там можно отдохнуть, в среднем заплатив за ночь чуть больше двух тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/vsesoyuznaya-mechta-kakie-znamenitosti-poseschali-pitsundu-1042465156.html
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абхазия, новости, отдых
Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга
Глэмпинг (производное от "гламурный кэмпинг") – вид отдыха на природе, но с привычным комфортом и отельным обслуживанием. Туристам предоставляются удобные палатки с кроватями, ванные с горячей водой, кухни.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik.
Пицунда вошла в десятку самых востребованных направлений для глэмпинга среди российских туристов, сообщает
сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Пицунда заняла девятое место в рейтинге, но стала единственным зарубежным направлением, вошедшим в список.
Направление
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность отдыха
Анапа, Краснодарский край
3628 рублей
7 ночей
Архыз, Карачаево-Черкесия
6631 рубль
3 ночи
Сочи, Краснодарский край
2072 рубля
6 ночей
Майкоп, Адыгея
4590 рублей
3 ночи
Евпатория, Крым
4568 рублей
6 ночей
Лахденпохья, Карелия
7202 рубля
2 ночи
Чемал, Алтай
3562 рубля
3 ночи
Приозерск, Ленинградская область
5191 рубль
2 ночи
Пицунда, Республика Абхазия
2741 рубль
7 ночей
Суздаль, Владимирская область
3677 рублей
2 ночи
В списке лидируют южные направления, что неудивительно для осени. Самыми популярными пунктами назначения стали Анапа, Архыз и Сочи.
Самым дорогим направлением стала Карелия – средняя стоимость в глэмпинге в Лахденпохье обойдется путешественникам более чем в семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением стал Сочи – там можно отдохнуть, в среднем заплатив за ночь чуть больше двух тысяч рублей.