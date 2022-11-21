Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221121/pitsunda-voshla-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-osennego-glempinga-1042730546.html
Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга
Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга
Глэмпинг (производное от "гламурный кэмпинг") – вид отдыха на природе, но с привычным комфортом и отельным обслуживанием. Туристам предоставляются удобные... 21.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-21T11:50+0300
2022-11-21T11:50+0300
в абхазии
абхазия
новости
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/08/1031799886_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f20fc3d07e1d1098c92a89d7cb71c03f.jpg
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Пицунда вошла в десятку самых востребованных направлений для глэмпинга среди российских туристов, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Пицунда заняла девятое место в рейтинге, но стала единственным зарубежным направлением, вошедшим в список.В списке лидируют южные направления, что неудивительно для осени. Самыми популярными пунктами назначения стали Анапа, Архыз и Сочи. Самым дорогим направлением стала Карелия – средняя стоимость в глэмпинге в Лахденпохье обойдется путешественникам более чем в семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением стал Сочи – там можно отдохнуть, в среднем заплатив за ночь чуть больше двух тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/vsesoyuznaya-mechta-kakie-znamenitosti-poseschali-pitsundu-1042465156.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/08/1031799886_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1c33245559b89519303def77db6591a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, отдых
абхазия, новости, отдых

Пицунда вошла в топ популярных направлений для осеннего глэмпинга

11:50 21.11.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукСосновая роща
Сосновая роща - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Глэмпинг (производное от "гламурный кэмпинг") – вид отдыха на природе, но с привычным комфортом и отельным обслуживанием. Туристам предоставляются удобные палатки с кроватями, ванные с горячей водой, кухни.
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Пицунда вошла в десятку самых востребованных направлений для глэмпинга среди российских туристов, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Пицунда заняла девятое место в рейтинге, но стала единственным зарубежным направлением, вошедшим в список.

Направление

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность отдыха

Анапа, Краснодарский край

3628 рублей

7 ночей

Архыз, Карачаево-Черкесия

6631 рубль

3 ночи

Сочи, Краснодарский край

2072 рубля

6 ночей

Майкоп, Адыгея

4590 рублей

3 ночи

Евпатория, Крым

4568 рублей

6 ночей

Лахденпохья, Карелия

7202 рубля

2 ночи

Чемал, Алтай

3562 рубля

3 ночи

Приозерск, Ленинградская область

5191 рубль

2 ночи

Пицунда, Республика Абхазия

2741 рубль

7 ночей

Суздаль, Владимирская область

3677 рублей

2 ночи

В списке лидируют южные направления, что неудивительно для осени. Самыми популярными пунктами назначения стали Анапа, Архыз и Сочи.
Самым дорогим направлением стала Карелия – средняя стоимость в глэмпинге в Лахденпохье обойдется путешественникам более чем в семь тысяч рублей. Самым бюджетным направлением стал Сочи – там можно отдохнуть, в среднем заплатив за ночь чуть больше двух тысяч рублей.
Город курорт Пицунда - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2022
В Абхазии
Всесоюзная мечта: какие знаменитости посещали Пицунду
5 ноября, 19:30
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0